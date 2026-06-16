کشف انبار کالاهای اساسی احتکار شده در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی ظهر سه شنبه در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر نگهداری کالای اساسی احتکاری در شهرستان سراب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسائی محل انبار در سراب شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مقدار ۱۵ تن و ۶۴۴ کیلوگرم انواع کالاهای اساسی شامل (۶تن انواع برنج، ۳تن و ۵۰۰ کیلوگرم ماکارونی، ۲ تن و ۲۸۰ کیلوگرم مواد شوینده، یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی، یک تن و ۲۳۴ کیلوگرم روغن، ۴۵۰ کیلوگرم شکر و ۳۸۰ کیلوگرم چای را کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را بالغ بر ۳۰میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.