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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

کشف انبار کالاهای اساسی احتکار شده در سراب

کشف انبار کالاهای اساسی احتکار شده در سراب

سراب- فرمانده انتظامی سراب از کشف ۱۵ تن و ۶۴۴ کیلو انواع کالاهای اساسی از یک انبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی ظهر سه شنبه در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر نگهداری کالای اساسی احتکاری در شهرستان سراب، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسائی محل انبار در سراب شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مقدار ۱۵ تن و ۶۴۴ کیلوگرم انواع کالاهای اساسی شامل (۶تن انواع برنج، ۳تن و ۵۰۰ کیلوگرم ماکارونی، ۲ تن و ۲۸۰ کیلوگرم مواد شوینده، یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی، یک تن و ۲۳۴ کیلوگرم روغن، ۴۵۰ کیلوگرم شکر و ۳۸۰ کیلوگرم چای را کشف و یک متهم را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را بالغ بر ۳۰میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6862026

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