شهید طهرانچی خار چشم اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طهرانچی در مراسم نخستین اکران عمومی مستند «شاخهای روی آب» که روایت زندگی شهید محمدمهدی طهرانچی است، اظهار کرد: ترسیم همه ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار کار دشواری است و رهبر معظم انقلاب نیز پس از شهادت ایشان بر ضرورت معرفی صحیح شخصیت و خدمات شهید طهرانچی به مردم تأکید کردند.
وی افزود: مستند «شاخهای روی آب» روایت زندگی شهید طهرانچی از زبان همسر ایشان است و بخش مهمی از ویژگیهای اخلاقی، خانوادگی و سبک زندگی این دانشمند شهید را به تصویر میکشد.
برادر شهید طهرانچی با اشاره به نگاه راهبردی این دانشمند شهید به حوزه علم و فناوری تصریح کرد: شهید طهرانچی در سال ۱۳۹۸ در دیداری با رهبر معظم انقلاب، درباره آینده علم و فناوری سخن گفت و معتقد بود یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار کشور، بهرهگیری از علم در مسیر حل مشکلات مردم و خدمترسانی به جامعه است.
وی ادامه داد: شهید طهرانچی و بسیاری از استادان دانشگاه، علم را ابزاری برای گرهگشایی از مشکلات کشور میدانستند و بر این باور بودند که علم باید همزمان منشأ اقتدار و خدمت باشد.
طهرانچی خاطرنشان کرد: خداوند در نهایت بهترین پاداش را به این دانشمند مجاهد عطا کرد و آن پاداش چیزی جز شهادت و حیات جاودانه نبود.
شهید طهرانچی از منافع مادی زودگذر عبور کرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز در این مراسم اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، کشور دانشمندانی چون شهید طهرانچی و شهید عباسی و فرماندهانی همچون شهیدان باقری و سلامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ افرادی که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و کشور صرف کردند.
شهرام احمدپور افزود: دشمن علاوه بر هدف قرار دادن نخبگان و فرماندهان، مردم بیدفاع را نیز مورد حمله قرار داد و در برخی مناطق از جمله روستای نجفآباد قزوین نیز تعدادی از معلولان به شهادت رسیدند.
وی با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت شهید طهرانچی به نسل جوان گفت: دشمن با ترور یک دانشمند نمیتواند جریان علم را متوقف کند، زیرا میراث واقعی این بزرگان، شاگردان و دانشجویانی هستند که تربیت کردهاند و مسیر آنان را ادامه خواهند داد.
معاون استاندار قزوین تصریح کرد: تعهد شهید طهرانچی به کشور مثالزدنی بود. او با وجود فرصتهای متعدد، مسیر خدمت به ایران را انتخاب کرد و منافع ملی و انسانی را بر منافع مادی و شخصی ترجیح داد.
احمدپور خاطرنشان کرد: امروز نیز ملت ایران با وجود فشارها و تحریمها، با وحدت و همدلی در مسیر پیشرفت حرکت میکند و دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
«شاخهای روی آب» ادای دین به همسران دانشمندان هستهای است
تهیهکننده مستند «شاخهای روی آب» نیز در این مراسم گفت: شخصیت شهید طهرانچی ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه تلویزیونی را دارد و باید هرچه سریعتر روایت زندگی و خدمات ایشان برای عموم مردم تولید و پخش شود.
محسن اسلامزاده افزود: دشمنان تلاش کردند با ترور دانشمندان هستهای، مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، اما تجربه نشان داده است که علم و دانش در ذهن و اندیشه جوانان این سرزمین جریان دارد و با ترور متوقف نمیشود.
وی بیان کرد: مستند «شاخهای روی آب» علاوه بر روایت زندگی شهید طهرانچی، ادای دینی به همسران دانشمندان و نخبگانی است که در مسیر خدمت به کشور، همراه و پشتیبان همسران خود بودهاند.
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