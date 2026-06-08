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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

شهید طهرانچی خار چشم اسرائیل بود

شهید طهرانچی خار چشم اسرائیل بود

قزوین- برادر شهید محمدمهدی طهرانچی گفت: رسانه‌ها و شبکه‌های معاند از این دانشمند شهید به عنوان «شکار بزرگ رژیم صهیونیستی» یاد می‌کردند، چرا که وی همواره خار چشم اسرائیل بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طهرانچی در مراسم نخستین اکران عمومی مستند «شاخه‌ای روی آب» که روایت زندگی شهید محمدمهدی طهرانچی است، اظهار کرد: ترسیم همه ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار کار دشواری است و رهبر معظم انقلاب نیز پس از شهادت ایشان بر ضرورت معرفی صحیح شخصیت و خدمات شهید طهرانچی به مردم تأکید کردند.

وی افزود: مستند «شاخه‌ای روی آب» روایت زندگی شهید طهرانچی از زبان همسر ایشان است و بخش مهمی از ویژگی‌های اخلاقی، خانوادگی و سبک زندگی این دانشمند شهید را به تصویر می‌کشد.

برادر شهید طهرانچی با اشاره به نگاه راهبردی این دانشمند شهید به حوزه علم و فناوری تصریح کرد: شهید طهرانچی در سال ۱۳۹۸ در دیداری با رهبر معظم انقلاب، درباره آینده علم و فناوری سخن گفت و معتقد بود یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتدار کشور، بهره‌گیری از علم در مسیر حل مشکلات مردم و خدمت‌رسانی به جامعه است.

وی ادامه داد: شهید طهرانچی و بسیاری از استادان دانشگاه، علم را ابزاری برای گره‌گشایی از مشکلات کشور می‌دانستند و بر این باور بودند که علم باید هم‌زمان منشأ اقتدار و خدمت باشد.

طهرانچی خاطرنشان کرد: خداوند در نهایت بهترین پاداش را به این دانشمند مجاهد عطا کرد و آن پاداش چیزی جز شهادت و حیات جاودانه نبود.

شهید طهرانچی از منافع مادی زودگذر عبور کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین نیز در این مراسم اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، کشور دانشمندانی چون شهید طهرانچی و شهید عباسی و فرماندهانی همچون شهیدان باقری و سلامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ افرادی که عمر خود را در مسیر خدمت به مردم و کشور صرف کردند.

شهرام احمدپور افزود: دشمن علاوه بر هدف قرار دادن نخبگان و فرماندهان، مردم بی‌دفاع را نیز مورد حمله قرار داد و در برخی مناطق از جمله روستای نجف‌آباد قزوین نیز تعدادی از معلولان به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت شهید طهرانچی به نسل جوان گفت: دشمن با ترور یک دانشمند نمی‌تواند جریان علم را متوقف کند، زیرا میراث واقعی این بزرگان، شاگردان و دانشجویانی هستند که تربیت کرده‌اند و مسیر آنان را ادامه خواهند داد.

معاون استاندار قزوین تصریح کرد: تعهد شهید طهرانچی به کشور مثال‌زدنی بود. او با وجود فرصت‌های متعدد، مسیر خدمت به ایران را انتخاب کرد و منافع ملی و انسانی را بر منافع مادی و شخصی ترجیح داد.

احمدپور خاطرنشان کرد: امروز نیز ملت ایران با وجود فشارها و تحریم‌ها، با وحدت و همدلی در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

«شاخه‌ای روی آب» ادای دین به همسران دانشمندان هسته‌ای است

تهیه‌کننده مستند «شاخه‌ای روی آب» نیز در این مراسم گفت: شخصیت شهید طهرانچی ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه تلویزیونی را دارد و باید هرچه سریع‌تر روایت زندگی و خدمات ایشان برای عموم مردم تولید و پخش شود.

محسن اسلام‌زاده افزود: دشمنان تلاش کردند با ترور دانشمندان هسته‌ای، مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، اما تجربه نشان داده است که علم و دانش در ذهن و اندیشه جوانان این سرزمین جریان دارد و با ترور متوقف نمی‌شود.

وی بیان کرد: مستند «شاخه‌ای روی آب» علاوه بر روایت زندگی شهید طهرانچی، ادای دینی به همسران دانشمندان و نخبگانی است که در مسیر خدمت به کشور، همراه و پشتیبان همسران خود بوده‌اند.

کد مطلب 6854137

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