به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «شاخه‌ای روی آب» که به روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید هسته‌ای دکتر محمدمهدی طهرانچی می‌پردازد، در مراسمی ویژه با حضور خانواده این شهید و عوامل تولید در قزوین اکران می‌شود.

این مستند با نگاهی متفاوت به ابعاد علمی، فرهنگی و مدیریتی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، تلاش دارد بخشی از خدمات و مجاهدت‌های این شخصیت برجسته علمی کشور را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

در این اثر مستند، با بهره‌گیری از اسناد، تصاویر و روایت‌های کمتر دیده‌شده، زوایای مختلف زندگی شهید طهرانچی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تصویری جامع از فعالیت‌های علمی، فرهنگی و نقش‌آفرینی‌های وی در عرصه‌های مختلف ارائه شود.

بر اساس این گزارش، مراسم اکران مستند «شاخه‌ای روی آب» با حضور خانواده معظم شهید طهرانچی، عوامل تولید اثر و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار خواهد شد.

همچنین محسن اسلام‌زاده، تهیه‌کننده شناخته‌شده سینمای مستند کشور، در این برنامه حضور خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند با روند تولید و پژوهش‌های انجام‌شده برای ساخت این مستند آشنا شوند.

شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی از چهره‌های برجسته علمی کشور بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و نام وی در شمار شهدای شاخص علمی کشور ثبت شد.

مراسم اکران این مستند روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سینما بهمن قزوین واقع در بلوار مدرس برگزار می‌شود.

حوزه هنری استان قزوین از عموم علاقه‌مندان به سینمای مستند، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و خانواده‌های معظم شهدا برای حضور در این مراسم دعوت کرده است.