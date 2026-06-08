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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

رونمایی از دو فرش نفیس آستان قدس رضوی برای نخستین بار در مشهد

رونمایی از دو فرش نفیس آستان قدس رضوی برای نخستین بار در مشهد

مشهد- همزمان با روز ملی فرش ایران، از دو اثر شاخص و فاخر فرش دست‌باف در مشهد رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز ملی فرش ایران، از دو اثر شاخص و فاخر فرش دست‌باف با عناوین «ایران جان» و «ضامن آهو» در مشهد رونمایی می‌شود.

این رویداد فرهنگی و هنری به همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و با همکاری آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد و فرصتی ویژه برای ثبت و روایت بخشی از هنر، هویت و میراث ماندگار ایران فراهم می‌آورد.

در حاشیه این برنامه، نمایشگاهی از آثار فاخر فرش دست‌باف برپا می‌شود و بازدیدکنندگان با فرآیندهای مختلف تولید فرش ایرانی از جمله رنگرزی، ریسندگی، طراحی و بافت آشنا خواهند شد. همچنین نشست تخصصی «نقش‌اندیشی» با حضور حمید کارگر، پژوهشگر فرش و عضو کمیته فرش فرهنگستان هنر و داود شادلو، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز برگزار می‌شود.

اجرای موسیقی مقامی خراسان توسط استاد غلام‌رسول صوفی و استاد عسگریان نیز از دیگر بخش‌های این رویداد است.

این رویداد فردا سه‌شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در تالار فردوسی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6854283

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