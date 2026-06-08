  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

خیز کشاورزان برای کشت تابستانه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی دهلران

خیز کشاورزان برای کشت تابستانه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی دهلران

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران از برنامه‌ریزی برای کشت محصولات تابستانه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و بر لزوم مدیریت هوشمندانه منابع آب تاکید کرد.

عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دهلران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی استان ایلام، با آغاز فصل زراعی جدید، فرآیند کشت محصولات تابستانه را کلید زده است. مدیر جهاد کشاورزی دهلران در این باره اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت انواع محصولات تابستانه برود.

وی با تأکید بر حساسیت تأمین و مدیریت منابع آبی در منطقه، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های آبی، «اصلاح الگوی کشت» و «توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر» به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی در فصل زراعی پیش‌رو تعیین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران افزود: راهبرد اصلی این مدیریت، گذار از محصولات پرآب‌بر و حرکت به سمت کشت‌های استراتژیک، کم‌آب‌بر و با ارزش اقتصادی بالاست تا علاوه بر صیانت از منابع آبی موجود، بهره‌وری و سودآوری بیشتری عاید کشاورزان شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه آموزش‌های فنی و ترویجی به بهره‌برداران را بخشی از سیاست‌های حمایتی این مدیریت دانست و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی به کشاورزان، بر تمامی مراحل کشت تا برداشت محصول نظارت مستمر خواهند داشت تا خللی در فرآیند تولید ایجاد نشود.

وی گفت: شهرستان دهلران به دلیل شرایط اقلیمی خاص، سهم بسزایی در تولیدات کشاورزی استان ایلام دارد و مدیریت موفق فصل کشت تابستانه می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اقتصادی بخش کشاورزی این منطقه ایفا کند.

کد مطلب 6854321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها