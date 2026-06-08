خیز کشاورزان برای کشت تابستانه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی دهلران

عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دهلران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی استان ایلام، با آغاز فصل زراعی جدید، فرآیند کشت محصولات تابستانه را کلید زده است. مدیر جهاد کشاورزی دهلران در این باره اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت انواع محصولات تابستانه برود.

وی با تأکید بر حساسیت تأمین و مدیریت منابع آبی در منطقه، تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های آبی، «اصلاح الگوی کشت» و «توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر» به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی در فصل زراعی پیش‌رو تعیین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران افزود: راهبرد اصلی این مدیریت، گذار از محصولات پرآب‌بر و حرکت به سمت کشت‌های استراتژیک، کم‌آب‌بر و با ارزش اقتصادی بالاست تا علاوه بر صیانت از منابع آبی موجود، بهره‌وری و سودآوری بیشتری عاید کشاورزان شود.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه آموزش‌های فنی و ترویجی به بهره‌برداران را بخشی از سیاست‌های حمایتی این مدیریت دانست و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی به کشاورزان، بر تمامی مراحل کشت تا برداشت محصول نظارت مستمر خواهند داشت تا خللی در فرآیند تولید ایجاد نشود.

وی گفت: شهرستان دهلران به دلیل شرایط اقلیمی خاص، سهم بسزایی در تولیدات کشاورزی استان ایلام دارد و مدیریت موفق فصل کشت تابستانه می‌تواند نقش مؤثری در پایداری اقتصادی بخش کشاورزی این منطقه ایفا کند.