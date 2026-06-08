به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی شامگاه دوشنبه در گردهمایی سالانه هیئتهای مذهبی و پیرغلامان حسینی شیراز گفت: شهرداری شیراز افتخار دارد برای چندمین سال متوالی میزبان خادمان اهلبیت(ع) در آستانه ماههای محرم و صفر باشد.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در سالهای اخیر افزود: آنچه امروز در قالب پروژههای عمرانی، خدمات شهری، فضای سبز و طرحهای زیرساختی مشاهده میشود تنها بخش کوچکی از فعالیتهای شهرداری است و بخش عمده این اقدامات حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری است.
اسدی با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و تحریمها مانع خدمترسانی نشده است، گفت: در کنار چالشهای اقتصادی و اجتماعی، روند اجرای پروژههای شهری متوقف نشد و همکاران ما در سختترین شرایط آبوهوایی و اجرایی نیز کار را پیش بردند تا در خدمت مردم خللی ایجاد نشود.
شهردار شیراز با اشاره به گستردگی وظایف مدیریت شهری تصریح کرد: امروز شهرداریها بیش از ۵۰۰ وظیفه در حوزههای مختلف بر عهده دارند و در شیراز تلاش شده این مأموریتها در ابعاد عمرانی، فرهنگی، خدماتی و محیطزیستی به بهترین شکل انجام شود.
وی ادامه داد: ارزیابی عملکرد شهرداریها تنها توسط خود مجموعه نیست، بلکه نهادهای نظارتی و از جمله وزارت کشور نیز عملکردها را بررسی میکنند که بر اساس این ارزیابیها، اقدامات شهرداری شیراز در مسیر مطلوبی قرار دارد.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: این ایام، فرصتی برای تجلی فرهنگ عاشورایی و همبستگی اجتماعی است و حضور مردم در این مناسبتها، نشانهای از زنده بودن فرهنگ حسینی در جامعه محسوب میشود.
وی افزود: آنچه امروز در قالب اجتماعات مذهبی و حضور گسترده مردم مشاهده میشود، تنها یک مراسم آیینی نیست، بلکه نماد ایستادگی، همدلی و حمایت از ارزشهای دینی و انسانی است.
شهردار شیراز در پایان با اشاره به برگزاری برنامههای پشتیبانی از هیئتهای مذهبی گفت: شهرداری شیراز در کنار سایر دستگاهها، با تمام ظرفیت خود در خدمت برگزاری باشکوه مراسم محرم خواهد بود و امیدواریم امسال نیز همچون سالهای گذشته، شاهد برگزاری آیینهایی باشکوه و اثرگذار در شهر باشیم.
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