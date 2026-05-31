شاهراه جدید ترافیکی شیراز به ایستگاه افتتاح رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی از نزدیک شدن به زمان افتتاح تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار خبر داد و گفت: بهرهبرداری از این پروژه راهبردی، اتصال مستقیم بزرگراه شهید استوار به بلوار خلیج فارس را فراهم کرده و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر خواهد داشت.
وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار اظهار کرد: این پروژه در امتداد بزرگراه شهید استوار طراحی و اجرا شده و به همراه زیرگذر مولوی، از حلقههای تکمیلکننده این بزرگراه به شمار میرود.
شهردار شیراز افزود: با بهرهبرداری از این تقاطع، ارتباط مستقیم میان بزرگراه شهید استوار و بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از محورهای اصلی ورودی و خروجی شیراز برقرار میشود؛ اقدامی که ضمن تسهیل تردد شهروندان و مسافران، از ورود بخش قابل توجهی از ترافیک به مرکز شهر جلوگیری خواهد کرد.
اسدی با تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: این تقاطع شامل یک پل و زیرگذر است که طول مجموع عرشه و رمپهای پل آن به بیش از ۵۰۰ متر میرسد. عملیات اجرایی پل به پایان رسیده و روکش آسفالت آن نیز اجرا شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات نصب گاردریل، اجرای روشنایی عرشه پل، رنگآمیزی حفاظها، نصب مانع دید در محدوده فرودگاه و لبهگذاری رمپها در حال انجام است و پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.
شهردار شیراز همچنین به زیرگذر مجاور این تقاطع اشاره کرد و گفت: این زیرگذر که مسیر ارتباطی بزرگراه شهید استوار به محور خروجی شیراز در محدوده پل فسا را تأمین میکند، حدود ۴۰۰ متر طول دارد و تمامی مراحل اجرایی آن از جمله هدایت آبهای سطحی، لبهگذاری، زیرسازی و آسفالت به پایان رسیده است.
اسدی با اشاره به چالشهای اجرای این پروژه اظهار کرد: تملک اراضی، جابهجایی تأسیسات آب، برق، گاز و فیبر نوری از مهمترین موانع پیشروی اجرای طرح بود که با برنامهریزی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف برطرف شد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای حملونقل شهری از اولویتهای مدیریت شهری شیراز است، افزود: اجرای پروژههای متعدد عمرانی و ترافیکی طی سالهای اخیر از جمله تقاطعهای غیرهمسطح، زیرگذرها و خطوط مترو با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، روانسازی ترافیک و توسعه پایدار شهری دنبال شده است.
شهردار شیراز در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در طول اجرای پروژههای عمرانی، ابراز امیدواری کرد که افتتاح تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار گام مؤثری در بهبود شبکه ارتباطی و کاهش گرههای ترافیکی شیراز باشد.
