  1. استانها
  2. فارس
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

شاهراه جدید ترافیکی شیراز به ایستگاه افتتاح رسید

شاهراه جدید ترافیکی شیراز به ایستگاه افتتاح رسید

شیراز-شهردار شیراز با اشاره به آماده‌سازی نهایی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار گفت: این پروژه بسیار مهم نقش مهمی در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهری شیراز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی از نزدیک شدن به زمان افتتاح تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار خبر داد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه راهبردی، اتصال مستقیم بزرگراه شهید استوار به بلوار خلیج فارس را فراهم کرده و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار اظهار کرد: این پروژه در امتداد بزرگراه شهید استوار طراحی و اجرا شده و به همراه زیرگذر مولوی، از حلقه‌های تکمیل‌کننده این بزرگراه به شمار می‌رود.

شهردار شیراز افزود: با بهره‌برداری از این تقاطع، ارتباط مستقیم میان بزرگراه شهید استوار و بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از محورهای اصلی ورودی و خروجی شیراز برقرار می‌شود؛ اقدامی که ضمن تسهیل تردد شهروندان و مسافران، از ورود بخش قابل توجهی از ترافیک به مرکز شهر جلوگیری خواهد کرد.

اسدی با تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: این تقاطع شامل یک پل و زیرگذر است که طول مجموع عرشه و رمپ‌های پل آن به بیش از ۵۰۰ متر می‌رسد. عملیات اجرایی پل به پایان رسیده و روکش آسفالت آن نیز اجرا شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات نصب گاردریل، اجرای روشنایی عرشه پل، رنگ‌آمیزی حفاظ‌ها، نصب مانع دید در محدوده فرودگاه و لبه‌گذاری رمپ‌ها در حال انجام است و پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.

شهردار شیراز همچنین به زیرگذر مجاور این تقاطع اشاره کرد و گفت: این زیرگذر که مسیر ارتباطی بزرگراه شهید استوار به محور خروجی شیراز در محدوده پل فسا را تأمین می‌کند، حدود ۴۰۰ متر طول دارد و تمامی مراحل اجرایی آن از جمله هدایت آب‌های سطحی، لبه‌گذاری، زیرسازی و آسفالت به پایان رسیده است.

اسدی با اشاره به چالش‌های اجرای این پروژه اظهار کرد: تملک اراضی، جابه‌جایی تأسیسات آب، برق، گاز و فیبر نوری از مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای طرح بود که با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برطرف شد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری از اولویت‌های مدیریت شهری شیراز است، افزود: اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی و ترافیکی طی سال‌های اخیر از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح، زیرگذرها و خطوط مترو با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، روان‌سازی ترافیک و توسعه پایدار شهری دنبال شده است.

شهردار شیراز در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در طول اجرای پروژه‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد که افتتاح تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس-شهید استوار گام مؤثری در بهبود شبکه ارتباطی و کاهش گره‌های ترافیکی شیراز باشد.

کد مطلب 6845383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها