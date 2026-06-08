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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

ثبت سفارش کتاب‌های درسی توسط ۲۵۵ هزار دانش‌آموز لرستانی

ثبت سفارش کتاب‌های درسی توسط ۲۵۵ هزار دانش‌آموز لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان گفت: تا کنون ۲۵۵ هزار دانش‌آموز این استان نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه پروژه مهر با تأکید بر نقش مدیران مدارس در اجرای موفق این طرح، اظهار داشت: مدیر مدرسه مسئول اصلی اجرای پروژه مهر در سطح مدرسه است و باید آمادگی لازم را برای مدیریت فرایندهای مربوط به آغاز سال تحصیلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه درک اهمیت نقش مدیران در این فرایند ضروری است، اظهار کرد: باید این فهم در مدیران مدارس ایجاد شود که مهم‌ترین شخص در اجرای پروژه مهر در مدرسه، مدیر مدرسه است و کیفیت آغاز سال تحصیلی تا حد زیادی به مدیریت و برنامه‌ریزی آنان بستگی دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین با اشاره به آمار دانش‌آموزی استان، گفت: برای سال تحصیلی آینده حضور ۳۶۳ هزار و ۸۲۷ دانش‌آموز در مدارس استان پیش‌بینی شده است که تاکنون حدود ۲۵۵ هزار نفر نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کرده‌اند و این فرایند تا ۳۱ خردادماه ادامه دارد.

سهرابی افزود: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای پایه‌های ورودی شامل اول ابتدایی، اول متوسطه اول و اول متوسطه دوم از شش تیرماه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان باید در بازه زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند.

کد مطلب 6854431

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