به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه پروژه مهر با تأکید بر نقش مدیران مدارس در اجرای موفق این طرح، اظهار داشت: مدیر مدرسه مسئول اصلی اجرای پروژه مهر در سطح مدرسه است و باید آمادگی لازم را برای مدیریت فرایندهای مربوط به آغاز سال تحصیلی داشته باشد.
وی با بیان اینکه درک اهمیت نقش مدیران در این فرایند ضروری است، اظهار کرد: باید این فهم در مدیران مدارس ایجاد شود که مهمترین شخص در اجرای پروژه مهر در مدرسه، مدیر مدرسه است و کیفیت آغاز سال تحصیلی تا حد زیادی به مدیریت و برنامهریزی آنان بستگی دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان همچنین با اشاره به آمار دانشآموزی استان، گفت: برای سال تحصیلی آینده حضور ۳۶۳ هزار و ۸۲۷ دانشآموز در مدارس استان پیشبینی شده است که تاکنون حدود ۲۵۵ هزار نفر نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کردهاند و این فرایند تا ۳۱ خردادماه ادامه دارد.
سهرابی افزود: ثبت سفارش کتابهای درسی برای پایههای ورودی شامل اول ابتدایی، اول متوسطه اول و اول متوسطه دوم از شش تیرماه آغاز میشود و دانشآموزان باید در بازه زمانی اعلامشده نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی خود اقدام کنند.
نظر شما