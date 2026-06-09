نامگذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام «هادی چوپان»

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه خواست‌خدایی گفت: بر اساس مصوبه دویست‌ و بیست‌ و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز و پس از تأیید فرمانداری، بخشی از بلوار طلاییه در حدفاصل تقاطع مهندسین تا تقاطع بلوار شهید پوربهمن به نام «قهرمان هادی چوپان» نامگذاری شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه هادی چوپان در ورزش ایران و جهان افزود: این قهرمان نامدار شیرازی با سال‌ها تلاش و حضور موفق در رقابت‌های بین‌المللی، به عنوان نخستین ایرانی راه‌یافته به مسابقات مستر المپیا و یکی از پرافتخارترین چهره‌های بدنسازی کشور، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های ورزش ایران در سطح جهان ایفا کرده است.

رئیس کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: محبوبیت هادی چوپان تنها به دلیل کسب عناوین قهرمانی نیست، بلکه منش پهلوانی، پایبندی به ارزش‌های ملی و دینی و روحیه مثال‌زدنی وطن‌دوستی او، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم برایش ایجاد کرده است.

خواست‌خدایی خاطرنشان کرد: نامگذاری این بخش از بلوار طلاییه، تجلیل از یک قهرمان ملی و الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان است؛ ورزشکاری که با تکیه بر پشتکار، خودباوری و عشق به وطن توانسته به بالاترین سطوح افتخار در عرصه ورزش حرفه‌ای دست یابد.

وی تأکید کرد: شورای اسلامی شهر شیراز در راستای پاسداشت مفاخر، نخبگان، شهدا و چهره‌های اثرگذار ملی و استانی، از ظرفیت نامگذاری معابر و اماکن عمومی برای ماندگار کردن نام و یاد این سرمایه‌های ارزشمند بهره می‌گیرد و نامگذاری بخشی از بلوار طلاییه به نام هادی چوپان نیز در همین چارچوب صورت گرفته است.