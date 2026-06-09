پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران برق در تهران تسریع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، امید بادله معاون مالی و پشتیبانی این شرکت از طراحی و بهره برداری از سامانه «ناظر» با هدف تسریع حداکثری در پرداخت مطالبات مالی تولیدکنندگان، صنعت گران و پیمانکاران برق در شهر تهران و مدیریت الکترونیکی مناقصات خبر داد.

معاون مالی و پشتیبانی این شرکت با تقدیر از نقش موثر پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق در ارائه خدمات به هموطنان در ایام جنگ رمضان، عملکرد فعالان این عرصه را در کنار نیروهای عملیاتی برق پایتخت، اقدامی جهادی و ناشی از تفکر ایثار و خدمت به کشور و مردم خوانده و از رونمایی و آغاز بهره برداری از سامانه نظارت و پایش برخط معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (ناظر) به منظور تسریع حداکثری در پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق در شهر تهران و افزایش رضایت مندی پیمانکاران صنعت، به عنوان خادمان مردم خبر داد.

امید بادله رونمایی از این سامانه را که با هدف پایش برخط فرآیندهای اداری و مالی در زمینه قراردادها، دستورکارها و اسناد مالی توسط متخصصان برق پایتخت طراحی شده است گامی ارزنده به منظور سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و مالی مرتبط با خدمات صنعت برق در شهر تهران دانست و گفت: با مکانیزه کردن روند نظارت و گردش کار و پایش برخط و لحظه ای اقدامات در حال انجام در عرصه مالی و پشتیبانی، تاخیر یا هرگونه خطای انسانی احتمالی کاهش پیدا کرده و زمان رسیدگی به اسناد و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.