به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه بهرهبرداری از سامانه ذخیرهساز انرژی الکتریکی مبتنی بر باتریهای لیتیم-آهنفسفات (LFP) گامی مهم در مسیر هوشمندسازی شبکه برق، افزایش انعطافپذیری بهرهبرداری و توسعه فناوریهای نوین ذخیرهسازی انرژی در کشور به شمار میرود افزود: سامانه ذخیرهساز با ظرفیت ۲ مگاواتساعت، قادر خواهد بود در ساعات کمباری و نیمهشب از طریق شبکه برق شارژ شده و در ساعات اوج مصرف، انرژی ذخیره شده را به شبکه تزریق کند.
وی تصریح کرد: بهرهبرداری از این سامانه نقش مؤثری در پیکسایی، کاهش بار ترانسفورماتورها و تجهیزات شبکه، افزایش قابلیت اطمینان تامین برق مشترکان و مدیریت بهینه بار شبکه داشته و همچنین این تجهیز با قابلیت پاسخدهی سریع میتواند در مدیریت و جبران توان راکتیو، بهبود کیفیت توان، تنظیم و تثبیت فرکانس شبکه، کنترل نوسانات ولتاژ و کاهش افت ولتاژ در نقاط حساس شبکه نیز نقش مهمی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در توضیح دیگر قابلیتهای این سامانه به امکان استفاده به عنوان منبع برق پشتیبان در شرایط اضطراری، افزایش تابآوری شبکه در زمان بروز اختلالات، کمک به کاهش خاموشیهای ناخواسته، تسهیل اتصال منابع تولید پراکنده و نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه و بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت اشاره و تصریح کرد: این فناوری همچنین میتواند با کاهش نیاز به احداث ظرفیتهای جدید تولید در ساعات اوج بار، موجب صرفهجویی اقتصادی و کاهش هزینههای توسعه شبکه شود.
نظر شما