به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام شامگاه دوشنبه در گردهمایی سالانه هیئتهای مذهبی شیراز با اشاره به شرایط منطقهای و فشارهای دشمنان علیه کشور، اظهار داشت: در روزهایی قرار داریم که ایران اسلامی در معرض تهدید و هجمه ظالمان قرار گرفته است، اما بر اساس روایت نبوی، محبت به وطن از نشانههای ایمان است و ایران عزیز، سرزمینی است که مردم آن همواره در مسیر اهلبیت(ع) زندگی کردهاند.
وی با تأکید بر جایگاه معنوی ایران و پیوند آن با فرهنگ اهلبیت(ع) افزود: این سرزمین به برکت محبت اهلبیت(ع) همواره مورد عنایت بوده و امید است پرچم این مکتب به دست مردم ایران در سراسر جهان برافراشته شود.
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش هیئات مذهبی در فضای اجتماعی شهر گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حضور خیابانی هیئتها اثرگذاری ویژهای دارد و بزرگان نیز همواره بر این موضوع تأکید داشتهاند که عبور دستههای عزاداری در هر محله، موجب برکت و امنیت معنوی آن منطقه میشود.
آیت الله دژکام با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری مراسمها ادامه داد: با هماهنگی دستگاههای مسئول از جمله نیروی انتظامی، حضور هیئتها در سطح شهر باید با نظم و زمانبندی مناسب انجام شود تا این حرکت عظیم فرهنگی به بهترین شکل برگزار گردد.
وی همچنین بر اهمیت توجه ویژه به حرم مطهر حضرت احمدبنموسی(ع) تأکید کرد و گفت: حضور هیئتها در این آستان مقدس که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «حرم سوم اهلبیت(ع)» نام گرفته، باید پررنگتر از گذشته باشد و هیئات حتی در کنار برنامههای ثابت خود، زمان مشخصی را برای عزاداری در این مکان مقدس اختصاص دهند.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: مسئولان حرم نیز آماده همکاری هستند و انتظار میرود هیئتهای مذهبی با برنامهریزی منسجم در تقویت این حرکت معنوی نقشآفرینی کنند.
آیتالله دژکام در پایان با اشاره به نقش هیئات در خنثیسازی توطئههای دشمنان گفت: حضور پرشور مردم در مراسمهای عزاداری، تیر دشمنان را به سنگ زده و موجب تقویت عزت ایران اسلامی شده است. انشاءالله در این ایام، بیش از گذشته شاهد ناامیدی دشمنان و سربلندی ملت ایران خواهیم بود.
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