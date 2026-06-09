به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی ظهر سه شنبه در دیدار با دبیر خانواده و جوانی جمعیت قرارگاه فرهنگی استان اظهار داشت: گزارش ارائه شده نشان می‌دهد اقدامات خوبی آغاز شده است، اما برخی موضوعات نیازمند پیگیری جدی‌تر و تقویت بیشتر است.

️نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: صرف برگزاری جلسات و تصویب مصوبات کافی نیست، بلکه باید میزان تحقق مصوبات و دلایل اجرا نشدن برخی از آن‌ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

️امام جمعه زاهدان با بیان اینکه مصوبات کلی و بدون تعیین مسئولیت مشخص، قابلیت پیگیری و ارزیابی ندارند، تصریح کرد: لازم است وظایف هر دستگاه به صورت مشخص تعیین شود تا امکان مطالبه‌گری و سنجش میزان پیشرفت امور فراهم باشد.

️وی برخی موضوعات از جمله توسعه مراکز ناباروری، اعطای زمین و اصلاح قوانین مرتبط را از مسائل مهم این حوزه دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر آن‌ها تأکید کرد.

️آیت‌الله محامی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت‌های ستاد عمدتاً بر موضوع جوانی جمعیت متمرکز شده است، خاطرنشان کرد: ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید همه ابعاد خانواده را مورد توجه قرار دهد، چرا که مسائل خانواده تنها به فرزندآوری محدود نمی‌شود و موضوعاتی همچون ازدواج، آموزش، اشتغال، معیشت، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خانواده‌های آسیب‌دیده نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

️وی خانواده را هسته اصلی جامعه دانست و گفت: اگر خانواده سالم، بانشاط و پویا باشد، جامعه نیز از نشاط و پویایی برخوردار خواهد شد و اگر در این بخش دچار آسیب شویم، آثار آن در کل جامعه نمایان خواهد شد.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تلاش دشمن برای تغییر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های هدف‌گذاری دشمن، خانواده است و به همین دلیل باید هم در حوزه دفاع از ارزش‌های خانواده و هم در عرصه ترویج و تقویت سبک زندگی اسلامی، اقدامات مؤثری انجام شود.

️وی با تأکید بر نقش ستادی مجموعه‌های فعال در حوزه خانواده بیان کرد: انتظار این است که این مجموعه‌ها با نگاه جامع، ضمن انجام پژوهش‌های مورد نیاز، تقسیم کار مناسبی میان دستگاه‌ها ایجاد کرده و در جایگاه مطالبه‌گر، روند اجرای برنامه‌ها را پیگیری کنند.

️آیت‌الله محامی با اشاره به ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در حوزه پژوهش افزود: نباید همه اقدامات را معطل پژوهش‌های طولانی کرد، زیرا بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات موجود برای مسئولان شناخته شده است و باید همزمان با بهره‌گیری از مطالعات انجام شده، اقدامات عملی نیز دنبال شود.

️وی بر لزوم ثبت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده تأکید کرد و گفت: لازم است وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته به صورت مستند ثبت شود تا بتوان در سال‌های آینده میزان پیشرفت و تأثیرگذاری برنامه‌ها را ارزیابی کرد.

️امام جمعه زاهدان همچنین سنجش میزان اثرگذاری مصوبات را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که اقدامات انجام شده چه میزان در بهبود شاخص‌هایی همچون ازدواج، فرزندآوری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار بوده است.

️وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای کمیته جوانی جمعیت بر اهمیت این موضوع تأکید کرد و گفت: مسئله خانواده از موضوعات اساسی جامعه است و امیدواریم با همت و تلاش مسئولان، شاهد ارتقای وضعیت خانواده و جوانی جمعیت در استان باشیم.