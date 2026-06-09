نبیه بری: لبنان آتش بس کامل و بدون قید و شرط را می پذیرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱ ، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان بار دیگر بر پایبندی لبنان به آتشبس کامل و جامع تاکید کرد و هرگونه پیشنهاد در مورد ترتیبات مرحلهای خارج از چارچوب اجرای موازی تعهدات بین لبنان و اسرائیل را رد کرد.
بری در گفتوگو با پلتفرم «وایز» اظهار داشت که موضع لبنان که او از آن حمایت میکند، مبتنی بر «آتشبس کامل و جامع و بدون قید و شرط در خشکی، دریا و هوا» است و بررسی سایر پروندهها باید پس از تثبیت نهایی این آتشبس صورت گیرد.
بری توضیح داد که مرحله بعدی باید شامل عقبنشینی همزمان ارتش اسرائیل و حزبالله از جنوب رودخانه لیطانی باشد تا ارتش لبنان بتواند در منطقه مستقر شود و اهالی و آوارگان به شهرها و روستاهای خود بازگردند.
رئیس پارلمان لبنان ایجاد یا تصویب «مناطق آزمایشی» از سوی رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را رد کرده و این پیشنهاد را غیرقابل قبول دانست. وی اظهار داشت که اولویت اصلی، عقبنشینی اسرائیل و اجرای سازوکار توافق شده، همزمان با استقرار ارتش لبنان و بازگشت ساکنان به مناطق خود است.
بری ضمن استقبال از هرگونه تلاش بینالمللی برای پایان دادن به درگیری گفت: «اگر آتشبس از هر کشوری به من برسد، من آن را دنبال میکنم، حتی اگر از بنگلادش باشد.»
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