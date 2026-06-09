  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

نبیه بری: لبنان آتش بس کامل و بدون قید و شرط را می پذیرد 

نبیه بری: لبنان آتش بس کامل و بدون قید و شرط را می پذیرد 

رئیس مجلس نمایندگان لبنان تصریح کرد که کشورش آتش بس کامل و بدون قید و شرط و اجرای تعهدات موازی بین لبنان و رژیم صهیونیستی را می‌پذیرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱ ، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان بار دیگر بر پایبندی لبنان به آتش‌بس کامل و جامع تاکید کرد و هرگونه پیشنهاد در مورد ترتیبات مرحله‌ای خارج از چارچوب اجرای موازی تعهدات بین لبنان و اسرائیل را رد کرد.

بری در گفت‌وگو با پلتفرم «وایز» اظهار داشت که موضع لبنان که او از آن حمایت می‌کند، مبتنی بر «آتش‌بس کامل و جامع و بدون قید و شرط در خشکی، دریا و هوا» است و بررسی سایر پرونده‌ها باید پس از تثبیت نهایی این آتش‌بس صورت گیرد.

بری توضیح داد که مرحله بعدی باید شامل عقب‌نشینی همزمان ارتش اسرائیل و حزب‌الله از جنوب رودخانه لیطانی باشد تا ارتش لبنان بتواند در منطقه مستقر شود و اهالی و آوارگان به شهرها و روستاهای خود بازگردند.

رئیس پارلمان لبنان ایجاد یا تصویب «مناطق آزمایشی» از سوی رژیم صهیونیستی در خاک لبنان را رد کرده و این پیشنهاد را غیرقابل قبول دانست. وی اظهار داشت که اولویت اصلی، عقب‌نشینی اسرائیل و اجرای سازوکار توافق شده، همزمان با استقرار ارتش لبنان و بازگشت ساکنان به مناطق خود است.

بری ضمن استقبال از هرگونه تلاش بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری گفت: «اگر آتش‌بس از هر کشوری به من برسد، من آن را دنبال می‌کنم، حتی اگر از بنگلادش باشد.»

کد مطلب 6854824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها