به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای مستمر، از فعالیت یک انبار بزرگ نگهداری غیرمجاز آهنآلات در شهرستان خرمآباد مطلع شدند که بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات تخصصی و بررسیهای میدانی، مشخص شد متصدی این انبار با هویتی معلوم، حدود ۹۵۰ تن انواع آهنآلات را بدون ثبت در سامانههای قانونی و نظارتی انبار کرده است، اقدامی که میتواند موجب اخلال در نظام توزیع، برهمخوردن تعادل بازار و تضییع حقوق مصرفکنندگان شود.
فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در ادامه، کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همکاری کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان و همراهی نمایندگان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، پس از اخذ مجوز قضایی به محل موردنظر اعزام شدند.
سردار هاشمی فر، بیان کرد: در بازرسی انجامشده، صحت موضوع محرز و انبار مذکور در حضور متصدی آن پلمب و از ادامه فعالیت غیرقانونی آن جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، تصریح کرد: فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاح معرفی شده و پرونده در دست بررسی قرار دارد.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با هرگونه احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به سودجویان و محتکران هشدار داد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیتهای اقتصادی، هیچگونه مماشاتی با افرادی که با احتکار کالا و ایجاد التهاب در بازار، منافع عمومی و معیشت مردم را هدف قرار میدهند نخواهد داشت و با متخلفان برابر قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
سردار هاشمی فر، همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انبارداری غیرمجاز، احتکار کالا یا فعالیتهای مشکوک اقتصادی، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما