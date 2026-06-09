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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

توقیف محموله ۳ تنی مرغ فاقد مجوز در رومشکان

توقیف محموله ۳ تنی مرغ فاقد مجوز در رومشکان

رومشکان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف محموله سه تنی مرغ فاقد مجوز در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو مشکوک شده و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو، سه تن مرغ زنده که فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

بر اساس این گزارش، متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی گردید.

پلیس لرستان ضمن هشدار به متخلفان، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6854922

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