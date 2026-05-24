رشد ۷۲ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ۲۴۳ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا دوم خردادماه ۱۴۰۵)، در مجموع ۳۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب بوده که بیانگر رشد ۷۲ درصدی ورودی آب به سدها است.

در همین بازه زمانی، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید انرژی برق‌آبی و نیازهای زیست‌محیطی، ۲۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی قبل ۲۰ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی خروجی آب از سدها است.

بر اساس این گزارش، در زمان حاضر ۳۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده که معادل ۶۷ درصد ظرفیت سدها است؛ به این ترتیب ۳۳ درصد از ظرفیت مخازن همچنان خالی است.

حجم ذخایر آبی سدها در روز دوم خرداد ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. مقایسه این رقم با میزان فعلی ذخایر، حاکی از رشد ۲۹ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به روز مشابه سال گذشته است.