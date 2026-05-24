۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

رشد ۷۲ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

ورودی آب به سدهای ایران در ۲۴۳ روز نخست سال آبی جاری ۷۲ درصد و حجم ذخایر سدها ۲۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، در ۲۴۳ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا دوم خردادماه ۱۴۰۵)، در مجموع ۳۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب بوده که بیانگر رشد ۷۲ درصدی ورودی آب به سدها است.

در همین بازه زمانی، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید انرژی برق‌آبی و نیازهای زیست‌محیطی، ۲۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی قبل ۲۰ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان‌دهنده افزایش ۱۳ درصدی خروجی آب از سدها است.

بر اساس این گزارش، در زمان حاضر ۳۴ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده که معادل ۶۷ درصد ظرفیت سدها است؛ به این ترتیب ۳۳ درصد از ظرفیت مخازن همچنان خالی است.

حجم ذخایر آبی سدها در روز دوم خرداد ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود. مقایسه این رقم با میزان فعلی ذخایر، حاکی از رشد ۲۹ درصدی ذخایر سدهای کشور نسبت به روز مشابه سال گذشته است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      چرا یک روز امار می دهند از سال گذشته هم بارشها کمتر بوده مخصوصا در تهران وشهرهای بزرگ حالا میگن 29درصد ورودی به سدها افزایش یافته شاید این افزایش فقط در بعضی از شهرها مثل غرب وجنوب غرب و حتی جنوب وشمال ایران بارشها از سال گذشته بیشتر بوده ولی این شرایط شامل تهران واصفهان ومشهد نبوده
    • آرمین IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      تو شمال غرب کشور از 9 اسفند 1404 به بعد مرتب بارون میاد تا امروز که 3 خرداده - نمیدونم قبلا چرا قطع شده بود بارش ؟؟؟؟

