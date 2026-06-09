دریافت وجه ثبت نام در مدارس دولتی اردبیل ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اردشیر رشیدی آلهاشم در جلسه ستاد ثبتنام استان اردبیل با اشاره به اینکه مدارس هیئت امنایی در قالب مدارس عادی دولتی به فعالیت خود ادامه میدهند، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی ممنوع بوده و مدیران مدارس موظفاند قوانین و مقررات مربوطه را به طور کامل رعایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی منسجم برای مدیریت فرآیند ثبتنام دانشآموزان افزود: جلسات ستاد ثبتنام استان باید به صورت مستمر، هدفمند و با دستور کار مشخص برگزار شود تا تمامی مراحل ثبتنام با هماهنگی، نظم و کیفیت مطلوب انجام گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تلاش برای پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازمالتعلیم را از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: بر اساس سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، شناسایی، جذب و بازگرداندن دانشآموزان بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش باید با جدیت در تمامی مناطق و نواحی استان دنبال شود.
وی با تأکید بر تحقق عدالت آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادامه داد: در راستای سیاستهای ابلاغی، مدارس هیئت امنایی به مدارس عادی دولتی تبدیل شده و فعالیت خود را در قالب مدارس دولتی ادامه خواهند داد تا فرصت بهرهمندی عادلانه تمامی دانشآموزان از امکانات آموزشی فراهم شود.
رشیدی آلهاشم بر ضرورت اطلاعرسانی و تبیین دقیق ضوابط ثبتنام تأکید کرد و گفت: معاونان آموزشی نواحی و مناطق باید در اسرع وقت نسبت به آگاهسازی مدیران مدارس، بهویژه مدیران مدارس هیأت امنایی سابق، درباره فرآیندهای جدید ثبتنام، ممنوعیت اخذ وجه و سایر مقررات مربوطه اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مهمترین اولویتهای حوزه آموزش متوسطه را یادآور شد و بیان کرد: شناسایی و جذب حداکثری بازماندگان از تحصیل، استقرار مدرسه الگوی تراز سند تحول بنیادین، توسعه متوازن رشتههای تحصیلی با تأکید بر رشتههای ریاضی فیزیک و مهارتی و نیز ارتقای مستمر میانگین معدل دانشآموزان، از مهمترین راهبردهای آموزشی استان در سالهای پیشرو است.
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