به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی جدید که با محوریت شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش در مقطع کنونی، ثبت‌نام دانش‌آموزان بر اساس ضوابط، اصول و برنامه‌ریزی‌های دقیق است؛ به‌گونه‌ای که هیچ دغدغه و نگرانی متوجه خانواده‌ها نباشد و عدالت آموزشی در تمام مناطق شهرستان جاری شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: تسهیل عملیات اجرایی و پیشبرد سریع طرح‌های عمرانی در قالب «نهضت مدرسه‌سازی» در سطح شهرستان اردبیل یک ضرورت است و دستگاه‌های متولی مکلف هستند موانع اداری و اجرایی پروژه‌ها را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند.

فرماندار اردبیل از اختصاص اعتبارات ویژه جهت تعمیر، تجهیز و بهسازی مدارس خبر داد و گفت: با هدف بهبود کیفیت فضاهای فیزیکی، تخصیص منابع لازم برای تجهیز مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان باشیم.

قلندری با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر پیشرفت علمی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هدفمند و نتیجه‌بخش است، تصریح کرد: تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی باید در چارچوب اصول و برنامه‌های تحولی تدوین شده باشد تا اثرات آن در ارتقای سطح علمی و تربیتی دانش‌آموزان شهرستان ملموس و قابل سنجش باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: اجرای طرح تجاری‌سازی در آن دسته از مدارس شهرستان که دارای موقعیت و شرایط مناسب هستند، در دستور کار قرار دارد. این اقدام با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مدارس و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی به دانش‌آموزان اجرایی خواهد شد.

فرماندار اردبیل در پایان ضمن دعوت از تمامی دستگاه‌های اجرایی برای هم‌افزایی حداکثری با اداره آموزش و پرورش، بر ضرورت بسترسازی مناسب برای عبور موفق از فصل ثبت‌نام و بازگشایی شکوهمند مدارس در سال تحصیلی پیش رو تأکید کرد.