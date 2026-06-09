به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌زنی تکراری نخست‌وزیر آلبانی علیه ایران در فضای مجازی، با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: آرام باشید، آقای نخست‌وزیر! این شما بودید که شروع کردید؛ پس پیامدهایش را هم پذیرا باشید. بهتر است برای درک و شعور مردم خود, به‌عنوان یک ملت با فرهنگ و دارای تاریخ غنی، احترام قائل باشید. آنها آنقدر زیرک و فهیم هستند که راست را از ناراست تشخیص دهند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهید حاکمیت ملی خود را بفروشید، به خودتان مربوط است. نیازی نیست به ما توضیح بدهید. اما وقتی با اعتراض و خشم افکار عمومی خودتان مواجه می‌شوید، از دیگران برای فرار از پاسخگویی خرج نکنید. به جای نوشتن یک جزوه طولانی مملو از اتهام‌های تکراری و بی‌اساس علیه ایران، لحظه‌ای درنگ کنید و به شعارهایی که مردم خودتان در خیابان می‌دهند، توجه کنید: «با فساد مخالفیم» « خواستار عدالتیم» «راما برو».

به گزارش مهر، «ادی راما» نخست‌وزیر آلبانی، در ادامه سیاست‌های خصمانه و وابسته به غرب خود، در اظهاراتی واهی و خنده‌دار، جمهوری اسلامی ایران را به تحریک اعتراضات مردمی در تیرانا علیه فروش خاک این کشور به جرد کوشنر یهودی، داماد رئیس‌جمهور آمریکا متهم کرد.