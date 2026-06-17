به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی منع کار کودک با تأکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع اظهار کرد: کودکان کار و خیابان نتیجه مجموعهای از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی هستند و حل این مسئله نیازمند برنامهریزی مستمر و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده توسط ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: در حوزه کودکان کار، مسئولیت نهادهای دولتی و حاکمیتی و همه دستگاههای مرتبط با حوزه کودک مضاعف است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه کاهش آسیبها و ارتقای شرایط زندگی این کودکان فراهم شود.
جلیلیان تصریح کرد: ضروری است نگاه جامعه نسبت به کودکان کار اصلاح شود و این کودکان به عنوان گروهی نیازمند حمایت اجتماعی و فرصتهای برابر آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.
وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی این کودکان و خانوادههای آنان گفت: ایجاد بستر مناسب برای بهرهمندی از خدمات آموزشی، فرهنگی و حمایتی میتواند زمینهساز رشد و ارتقای این کودکان در آینده و تبدیل آنان به افرادی توانمند در جامعه باشد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را از الزامات اساسی در این حوزه دانست و افزود: ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان بدون همکاری و مشارکت همه نهادهای مسئول امکانپذیر نیست و تحقق نتایج پایدار نیازمند همافزایی و اقدام جمعی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی منسجم و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، میتوان مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی مرتبط با کودکان کار را هموار کرد و شرایط بهتری برای آینده آنان رقم زد.
کرمانشاه - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: حمایت مؤثر از کودکان کار و خیابان نیازمند اصلاح نگاه جامعه و همافزایی همه دستگاههای مسئول است.
به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی منع کار کودک با تأکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع اظهار کرد: کودکان کار و خیابان نتیجه مجموعهای از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی هستند و حل این مسئله نیازمند برنامهریزی مستمر و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
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