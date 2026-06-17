به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث جلیلیان عصر چهارشنبه در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی منع کار کودک با تأکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع اظهار کرد: کودکان کار و خیابان نتیجه مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی هستند و حل این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.



وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: در حوزه کودکان کار، مسئولیت نهادهای دولتی و حاکمیتی و همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه کودک مضاعف است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه کاهش آسیب‌ها و ارتقای شرایط زندگی این کودکان فراهم شود.



جلیلیان تصریح کرد: ضروری است نگاه جامعه نسبت به کودکان کار اصلاح شود و این کودکان به عنوان گروهی نیازمند حمایت اجتماعی و فرصت‌های برابر آموزشی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.



وی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی این کودکان و خانواده‌های آنان گفت: ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی از خدمات آموزشی، فرهنگی و حمایتی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ارتقای این کودکان در آینده و تبدیل آنان به افرادی توانمند در جامعه باشد.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از الزامات اساسی در این حوزه دانست و افزود: ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان بدون همکاری و مشارکت همه نهادهای مسئول امکان‌پذیر نیست و تحقق نتایج پایدار نیازمند هم‌افزایی و اقدام جمعی است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، می‌توان مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان کار را هموار کرد و شرایط بهتری برای آینده آنان رقم زد.