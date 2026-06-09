به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی براتیان در جمع بانوان مسئول هیئات مذهبی، مداحان و برگزارکنندگان روضههای خانگی، بانوان فعال در هیئات مذهبی و روضههای خانگی را از مهمترین سرمایههای فرهنگی و دینی جامعه دانست و اظهار کرد: نقش این بانوان در حفظ و انتقال معارف اهلبیت (ع) به نسلهای آینده، نقشی بیبدیل و اثرگذار است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد با تأکید بر جایگاه ارزشمند مجالس اهلبیت (ع) افزود: هیئات مذهبی تنها محل برگزاری مراسم عزاداری نیستند، بلکه سنگرهای امیدآفرینی، تربیت دینی و تقویت هویت اسلامی در جامعه به شمار میروند.
وی با اشاره به آیه شریفه «وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» تصریح کرد: تعظیم شعائر الهی و زنده نگه داشتن نام و مکتب اهلبیت (ع)، یکی از مهمترین وظایف فرهنگی امروز است و برگزاری روضههای خانگی و فعالیتهای هیئتی، مصداق روشن این امر الهی به شمار میرود.
حجتالاسلام براتیان نقش بانوان را در تربیت نسل آینده بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مادران مؤمن و آگاه، نخستین مربیان جامعه هستند و هیئات مذهبی میتوانند با تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی آنان، زمینه تربیت فرزندانی مقاوم، ولایتمدار، امیدوار و مسئولیتپذیر را فراهم کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجنورد در ادامه با اشاره به تهدیدات فرهنگی و شناختی دشمنان بیان کرد: امروز دشمن با جنگ شناختی و فرهنگی، بنیان خانواده و هویت دینی جوانان را هدف قرار داده است؛ از اینرو هیئات مذهبی باید علاوه بر حفظ سنتهای ارزشمند عزاداری، به پایگاههای تربیتی، معرفتی و امیدآفرین تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: استمرار راه اولیای الهی، ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) و تقویت فعالیتهای دینی و فرهنگی در هیئات مذهبی میتواند نقش مؤثری در اعتلای فرهنگ دینی و افزایش سرمایه اجتماعی جامعه ایفا کند.
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