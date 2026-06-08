https://mehrnews.com/x3cgPr ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6854385 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ صدمین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در ابن ویدیو، صدمین موج حضور بجنوردیها را در میدان مشاهده می کنبد. دریافت 8 MB کد مطلب 6854385 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه بجنورد: وحدت جبهه مقاومت معادلات دشمن را بر هم زد سردار اکبری: حماسه ۱۰۰ شب حضور مردمی نماد وحدت و اقتدار ملی است برنامه عزاداری دهه اول محرم و تجمعات شبانه در خراسان شمالی اعلام شد نوری: هیئات مذهبی نقش تعیینکنندهای در تقویت اجتماعات مردمی دارند برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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