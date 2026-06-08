امام جمعه بجنورد: وحدت جبهه مقاومت معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه دوشنبه در تجمع مردمی بجنورد در بیعت با رهبر انقلاب که در میدان شهید برگزار شد، با تقدیر از حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: نشاط، انگیزه، اراده پولادین، اخلاص و حضور آگاهانه مردم در میدان، مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی است. مردم ایران نشان داده‌اند که بدون ترس از تهدیدهای دشمنان و با توکل به خداوند متعال، همواره در صحنه حضور دارند.

وی افزود: در روزهای اخیر و در برخی شهرها از جمله تهران، مردم با وجود تهدیدها و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان، حضور خود را در میدان حفظ کردند و هرچه زمان می‌گذرد، دشمنان بیش از گذشته از تأثیرگذاری تهدیدهای خود ناامید می‌شوند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه ملت ایران از ملت عصر پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) برتر هستند، تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر در عمل این سخن را اثبات کردند و با وجود فشارها، سختی‌ها و هجمه‌های مختلف، نه خسته شدند و نه میدان را ترک کردند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر لبنان گفت: رژیم صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس در جنوب لبنان و انجام حملات به مناطق مختلف، شرایط دشواری را برای مردم این کشور به وجود آورد. در این میان شمار زیادی از آوارگان لبنانی و فلسطینی به مناطق امن‌تر از جمله ضاحیه در حومه بیروت پناه بردند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تهدید کرده بود مناطق ضاحیه و بیروت را هدف حملات گسترده قرار خواهد داد، افزود: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) هشدار دادند که در صورت گسترش حملات و هدف قرار دادن این مناطق، پاسخ متقابل و قاطعی داده خواهد شد.

حجت‌الاسلام نوری تصریح کرد: پس از این هشدار، مقامات آمریکایی برای جلوگیری از تشدید تنش وارد عمل شدند و رژیم صهیونیستی ناچار به توقف عملیات شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تأثیر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.

وی با اشاره به واکنش جمهوری اسلامی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: زمانی که رژیم صهیونیستی بار دیگر اقدام محدودی را علیه یکی از مناطق ضاحیه انجام داد، نیروهای مقاومت و جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی پاسخ لازم را ارائه کردند و این اقدام موجب شد طرف مقابل پیام‌هایی مبنی بر عدم تمایل به ادامه درگیری ارسال کند.

امام جمعه بجنورد افزود: این اتفاق نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه سکوت نمی‌کند و هرگونه تعرض به ملت‌های منطقه و محور مقاومت را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی یکی دیگر از نتایج تحولات اخیر را نمایش انسجام جبهه مقاومت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران، لبنان، یمن، عراق و سایر اجزای محور مقاومت نشان دادند که در برابر تهدیدهای مشترک، متحد و هماهنگ عمل می‌کنند.

وی افزود: دشمنان تلاش داشتند اجزای جبهه مقاومت را به صورت جداگانه تحت فشار قرار دهند، اما رخدادهای اخیر نشان داد که این جبهه از انسجام و همدلی بالایی برخوردار است و در مواقع حساس از یکدیگر حمایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه تحولات اخیر بار دیگر نقش مستقیم آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، گفت: رفتار و مواضع مقامات آمریکایی نشان داد که واشنگتن و تل‌آویو در بسیاری از اقدامات منطقه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند و از این رو هرگونه نقض تعهدات یا اقدامات خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی، با حمایت و پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تجربه‌های گذشته و حوادث اخیر نشان داده است که میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسائل راهبردی منطقه‌ای جدایی وجود ندارد و هر دو در یک مسیر حرکت می‌کنند.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی این است که هرگاه درباره موضوعی هشدار داده و تهدیدی را مطرح کرده، در صورت لزوم آن را عملی نیز کرده است.

وی افزود: همین مسئله موجب شده تهدیدها و هشدارهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان از اعتبار بالایی برخوردار باشد و دشمنان نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با شجاعت، بصیرت و روحیه مقاومت خود بارها نشان داده‌اند که از تهدیدها هراسی ندارند و در دفاع از کشور، انقلاب اسلامی و آرمان‌های جبهه مقاومت در میدان حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل ایستادگی مردم، وحدت ملی، تبعیت از رهبری و مجاهدت نیروهای مسلح است و این سرمایه بزرگ باید برای تقویت امنیت و عزت کشور حفظ شود.