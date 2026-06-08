به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در نشست تخصصی ستاد برنامهریزی مراسم عزاداری دهه اول محرم خراسان شمالی که پیش از ظهر دوشنبه در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: قیام عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نمادی از تقابل دائمی حق با جبهه باطل و استکبار در طول تاریخ است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی افزود: عزاداریهای ماه محرم نباید تنها در چارچوب مناسک آیینی و روضهخوانیهای سنتی تعریف شود، بلکه این ایام بهترین فرصت برای تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و تعمیق روحیه استکبارستیزی در جامعه به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت اجتماعات مردمی در شرایط کنونی گفت: حفظ و تقویت این اجتماعات با رویکرد بصیرتافزایی، یکی از مؤثرترین عرصههای جهاد تبیین است و هیئات مذهبی در این زمینه نقش محوری و تعیینکنندهای دارند.
امام جمعه بجنورد با اشاره به ضرورت پیوند «شور حسینی» و «شعور حسینی» تصریح کرد: مکتب اهل بیت (ع) مکتب ایستادگی در برابر ظلم است و هیئات مذهبی باید علاوه بر ایجاد فضای معنوی، در جهت هدایت فکری و تقویت ارادههای مردمی نیز ایفای نقش کنند.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: برنامهریزی مراسم محرم باید به گونهای باشد که در کنار حفظ سنتهای عزاداری، زمینه تبیین آرمانهای نهضت حسینی و گسترش فرهنگ مقاومت و ایستادگی در جامعه را فراهم کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از دستاندرکاران هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی استان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت مداحان، خطبا و جوانان در تبیین مفاهیم عاشورایی و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
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