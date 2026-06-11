حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، وزش باد شدید و گردوخاک در نیمه جنوبی و غربی استان طی پنج روز آینده خبر داد و نسبت به وقوع رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات هشدار داد.

خورشیدی اظهار داشت: واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۷ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ و هشدار سطح زرد شماره ۱۸ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، طی این مدت در سطح استان، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تصریح کرد: امروز در برخی نقاط، در بعضی ساعات رشد ابر و بارش پراکنده رخ می‌دهد و در بخش‌های شمالی، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات استان، گاهی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و احتمال توفان تندری پیش‌بینی می‌شود.