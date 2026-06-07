محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواخر هفته جوی نسبتاً پایدار در سطح استان خوزستان حاکم خواهد بود.
وی افزود: تا اواخر وقت فردا سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بهویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود که در برخی مناطق احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی نیز وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی فردا روند کاهش دو تا چهار درجهای دما در استان پیشبینی میشود اما از روز سهشنبه تا پنجشنبه مجدداً روند افزایش دما در سطح استان رخ خواهد داد.
وی گفت: همچنین تا اواسط وقت فردا شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
سبزهزاری با اشاره به دمای ثبت شده در استان بیان کرد: در شبانهروز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۸ و کمینه دمای ۲۶.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
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