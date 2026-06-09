به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان البرز طی مکاتبه‌ای در راستای اجرای پویش «همدلی با مستأجران» و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از تمدید یک‌ساله اسناد اجاره رقبات مسکونی تحت پوشش این اداره‌کل بدون هیچ‌گونه افزایش در اجاره‌بهای ماهیانه خبر داد.

در پی ابلاغ دستورالعمل مرتبط با پویش «همدلی با مستأجران» و با توجه به شرایط کنونی کشور و تأکیدات مسئولان عالی سازمان اوقاف و امور خیریه، تصمیم مهمی در راستای حمایت از مستأجران اتخاذ شد.

بر این اساس مقرر شده است اسناد اجاره رقبات مسکونی تحت پوشش این اداره‌کل به مدت یک‌سال و بدون افزایش اجاره‌بهای ماهیانه تمدید شود؛ اقدامی که با هدف ایفای نقش مسئولانه در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت همدلی اجتماعی صورت گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز این تصمیم را در راستای سیاست‌های حمایتی و توجه به معیشت مردم عنوان کرده و آن را گامی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها دانسته است.