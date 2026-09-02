امضای تفاهمنامه امنیت سایبری اسلام آباد با ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، عربستان و پاکستان با امضای یادداشت تفاهمی با هدف حفاظت از فضای سایبری و منافع حیاتی دو کشور، همکاری‌های خود را در حوزه امنیت سایبری تقویت کردند.

این یادداشت تفاهم را ماجد المزید، رئیس سازمان ملی امنیت سایبری عربستان و شذی خواجه، وزیر مشاور فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان، امضا کردند.

این یادداشت تفاهم حوزه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد که مهم‌ترین آنها تبادل تجربیات و بهترین شیوه‌های موجود در زمینه امنیت سایبری برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای سایبری است.

این یادداشت تفاهم در چارچوب تلاش‌های سازمان ملی امنیت سایبری عربستان برای تقویت جایگاه پیشرو این کشور در سطح بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری به امضا رسیده است.

این تلاش‌ها از طریق تقویت همکاری و هم‌افزایی با نهادهای مشابه در خارج از کشور، با هدف تبادل تجربیات، ایجاد سازوکارهای همکاری و شکل‌دهی به مشارکت‌های بین‌المللی در زمینه امنیت سایبری دنبال می‌شود.