استقرار موکب فرهنگی چهارمحال و بختیاری در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن امیری بعد از ظهر سه‌شنبه در کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان چهارمحال و بختیاری که در استانداری برگزار شد، با اشاره به تشکیل جلسات مستمر این کمیته با حضور دستگاه‌های فرهنگی عضو، گفت: موضوعات فرهنگی و آموزشی مربوط به اربعین در سه مقطع «پیش از اربعین»، «حین اربعین» و «بعد از اربعین» پیگیری و اقدام موثری صورت بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش‌های پیش از سفر اربعین افزود: زائران پیش از اعزام باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند؛ از رعایت آداب بین‌المللی و احترام به قوانین کشور میزبان گرفته تا رعایت شئون معنوی، آداب زیارت و بهره‌مندی بیشتر از فضای معنوی اعتاب مقدسه که از مسائل مهم زیارت اربعین است.

امیری در ادامه با استناد به سیره معصومین (ع) اظهار کرد: امام حسن عسکری (ع) فرموده‌اند، یکی از نشانه‌های مومن، زیارت اربعین امام حسین (ع) است، بنابراین این رویداد عظیم که در عصر ما شکل گرفته، فرصت بی‌نظیر فرهنگی بوده و تبلور جدیدی پیدا کرده است.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان با اشاره به آمار مشارکت زائران استان خاطرنشان کرد: همه‌ساله نزدیک به ۳۰ هزار نفر از استان در این همایش عظیم شرکت می‌کنند که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی و آموزشی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی را بر پایه نماز جماعت و سخنرانی، مشاوره و مسائل معرفتی برشمرد و تاکید کرد: همه دستگاه‌های عضو کمیته باید به مقوله مسائل فرهنگی و معنوی موکب‌ها کمک کنند.

وی افزود: بر اساس تاکید این جلسه، زیارت نیابتی به نام و یاد شهدای استان شکل خواهد گرفت. همچنین حضور مبلغان چندزبانه و افتخاری در مسیر راه، مرزهای خروجی و مواکب مستقل استان باید برنامه‌ریزی شود.

امیری تصریح کرد: آموزش زائرین برای اهمیت نماز جماعات و بهره‌وری بیشتر از فضای معنوی پیاده‌روی اربعین، حضور با شور و شعور در این رویداد بزرگ، توسعه فعالیت‌های قرآنی در مسیر اربعین و تبیین شعار امسال اربعین «مثلی لایبایع مثله» از اولویت‌های ستاد اربعین است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به یکی از چالش‌های موجود گفت: از جمله مشکلات در اربعین، کمبود اقلام فرهنگی است که انتظار می‌رود خیران در این زمینه کمک کنند. همچنین بحث معرفت‌شناسی و تقویت بنیه معرفتی زائران در آداب زیارات و اعتاب مقدسه باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه به چالش مهم کمبود موکب‌های فرهنگی استان در کشور عراق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فقط یک موکب فرهنگی از استان در شهر سامرا مستقر است، در حالی که با توجه به حجم زائران استان (نزدیک به ۳۰ هزار نفر) و نیاز به ارائه خدمات فرهنگی در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و مسیرهای پیاده‌روی، به شدت نیازمند افزایش موکب‌های فرهنگی در سال‌های آینده هستیم. خیران و دستگاه‌های فرهنگی باید برای تاسیس موکب‌های جدید در نقاط مختلف عراق ورود کنند.

امیری با بیان اینکه «اربعین بزرگترین اجتماع بشریت در نقطه کربلاست»، افزود: زائران ایرانی، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر زائران کشورهای جهان، نگاه ویژه‌ای به زائران ایران دارند؛ بنابراین ما وظیفه سنگین‌تری در ارائه چهره‌ای فرهنگی و مذهبی از کشورمان داریم.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان، با اشاره به محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی در مواکب، تصریح کرد: نماز جمعه، سخنرانی، مشاوره، مسائل معرفتی و مقوله عفاف و حجاب باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.