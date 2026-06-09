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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

تشریح آخرین وضعیت مذاکرات قاهره از زبان حازم قاسم

تشریح آخرین وضعیت مذاکرات قاهره از زبان حازم قاسم

سخنگوی حماس در سخنانی پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات در قاهره اعلام کرد که گروه‌های فلسطینی و میانجی‌گران به نتایج ملموسی دست یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در سخنانی پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات در قاهره اعلام کرد که گروه‌های فلسطینی و میانجی‌گران به نتایج ملموسی دست یافته‌اند.

وی افزود: گروه‌های فلسطینی و میانجی‌گران در دور کنونی گفتگوها در قاهره، به رویکردهای قابل‌قبولی در خصوص مسائل پیچیده و مورد اختلاف در توافق آتش‌بس دست یافته‌اند.

سخنگوی حماس با تاکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال ملت فلسطین افزود: گروه‌های فلسطینی بر پایه مسئولیت ملی خود برای توقف نسل‌کشی در غزه، با انعطاف و رویکردی مثبت با پیشنهادات و رویکردهای میانجی‌گران برخورد کرده‌اند.

حازم قاسم توپ را به زمین طرف مقابل انداخت و تصریح کرد: اکنون توپ در زمین اشغالگران و شورای صلح است تا فرآیند پیاده‌سازی واقعی و کامل چشم‌انداز ترامپ برای صلح در غزه را آغاز کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتقال به مرحله دوم توافق آتش‌بس، منوط به توانایی میانجی‌گران، کشورهای ضامن و شورای صلح در ملزم کردن اسرائیل به توقف نقض‌ها و پذیرش رویکردهایی است که در این دور از گفتگوها به آن دست یافته‌ایم.

کد مطلب 6855351

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