طهمورث سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قاطع با متخلفان زیستمحیطی خبر داد و اظهار کرد: در پی پایشهای دقیق و شبانهروزی مناطق تحت مدیریت محیط زیست در شهرستان، نیروهای یگان حفاظت موفق به گشتزنی و شناسایی افراد متخلف شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامآبادغرب افزود: بر این اساس، دو اکیپ از شکارچیان غیرمجاز که قصد تعرض به حیات وحش منطقه را داشتند، خوشبختانه پیش از شروع به انجام هرگونه شکار، توسط محیطبانان وظیفهشناس شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
وی در تشریح جزئیات اقلام کشفشده از این گروههای متخلف بیان کرد: در جریان بازرسی از این افراد، یک قبضه سلاح شکاری پران، ۱۲ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین شکاری، یک عدد بلندگو، ۵ رشته تور و دام مخصوص زندهگیری پرندگان، چندین قفس چوبی و همچنین سایر ادوات مربوط به شکار کشف و ضبط گردید.
سلیمانی با اشاره به روند پیگیری قانونی این تخلف تصریح کرد: پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و توقیف ادوات کشفشده، پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل دقیق قانونی و برخورد بازدارنده تحویل مقامات محترم قضائی گردید تا تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامآبادغرب در ادامه با تأکید بر حضور پررنگ و حفاظت شبانهروزی محیطبانان از مناطق تحت مدیریت محیط زیست خاطرنشان کرد: در صورت برخورد با هرگونه تخلف زیستمحیطی و دستاندازی به طبیعت، مأمورین یگان حفاظت این اداره بدون هیچگونه مماشات و چشمپوشی، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهند نمود.
وی در پایان با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در حفظ محیط زیست، از تمامی دوستداران و حامیان طبیعت درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی اعم از شکار، صید غیرمجاز و یا تخریب طبیعت، مراتب را در اسرع وقت به ادارات محیط زیست شهرستان اطلاع داده و یا از طریق تماس با سامانه تلفنی رایگان و شبانهروزی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا پیگیریهای عملیاتی و لازم بهسرعت انجام پذیرد.
