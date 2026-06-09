  1. استانها
  2. البرز
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز بر استفاده از خرد جمعی در رسیدگی‌ها

تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز بر استفاده از خرد جمعی در رسیدگی‌ها

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مشورت با استقلال قضایی هیچ منافاتی ندارد و با توجه به تعدد موضوعات حقوقی و قضایی و پیچیدگی پرونده‌ها، قاضی بی‌نیاز از اخذ مشورت در رسیدگی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در جلسه مشترک دبیران نشست‌های قضایی استان البرز که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان برگزار شد با تاکید بر اینکه موضوع مشورت از مسائل مهمی است که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، رئیس قوه و سایر بخش‌ها به آن توجه ویژه‌ای دارند بیان کرد: استفاده از مشورت و خرد جمعی با هدف بررسی همه جوانب در اغلب موضوعات و حتی رسیدگی‌های قضایی با تشکیل کمیته‌های علمی استان‌ها در مسیر موفقی قرار گرفته است.

وی افزود: لزوم مشورت با استقلال قضایی هیچ منافاتی ندارد و با توجه به تعدد موضوعات حقوقی و قضایی و پیچیدگی پرونده‌ها و اقتضاء برخی از آنها به ویژه پرونده‌های مهم، ملی یا دارای طرفین متعدد؛ قاضی بی نیاز از اخذ مشورت در رسیدگی نیست و در عین حال در مقام انشاء و صدور رای به صورت مستقل تصمیم می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تقدیر از زحمات دبیران نشست‌های قضایی اضافه کرد: برنامه‌ریزی دقیق با تعیین تقویم زمانی و تشکیل کمیته پالایش و بررسی سوالات، حضور و مشارکت همه مدیران و قضات، ارائه کلیه مستندات و نظرات راجع به موضوعات اختلافی باید جزو اولویت‌ها باشد.

رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی دادگستری کل استان با اشاره به موضوعات و مسائل طرح شده در جلسه، به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مأموریت داد با توجه به برنامه‌های عملیاتی و نیازهای متناسب استان، در برگزاری مؤثر جلسات اقدامات لازم را به عمل آورد.

در ابتدای این جلسه جعفر داراب خانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز، گزارشی از تعداد نشست‌ها و موضوعات طرح شده به همراه نظرات پیشنهادی برای اجرای اثربخش ارائه کرد.

در پایان این نشست از دبیران برتر نشست‌های قضایی استان خانم‌ها نوروزی و مهربان پورآذر و آقای حسین‌پور و سه نفر از قضات محاکم تجدیدنظر آقایان شهاب لهراسبی، رحمان رحمتی و صابر پورحیدر به دلیل همکاری در طراحی و تدوین سرفصل‌های آموزشی سال ۱۴۰۴ تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6855358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها