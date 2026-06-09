به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در جلسه مشترک دبیران نشستهای قضایی استان البرز که به همت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان برگزار شد با تاکید بر اینکه موضوع مشورت از مسائل مهمی است که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، رئیس قوه و سایر بخشها به آن توجه ویژهای دارند بیان کرد: استفاده از مشورت و خرد جمعی با هدف بررسی همه جوانب در اغلب موضوعات و حتی رسیدگیهای قضایی با تشکیل کمیتههای علمی استانها در مسیر موفقی قرار گرفته است.
وی افزود: لزوم مشورت با استقلال قضایی هیچ منافاتی ندارد و با توجه به تعدد موضوعات حقوقی و قضایی و پیچیدگی پروندهها و اقتضاء برخی از آنها به ویژه پروندههای مهم، ملی یا دارای طرفین متعدد؛ قاضی بی نیاز از اخذ مشورت در رسیدگی نیست و در عین حال در مقام انشاء و صدور رای به صورت مستقل تصمیم میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تقدیر از زحمات دبیران نشستهای قضایی اضافه کرد: برنامهریزی دقیق با تعیین تقویم زمانی و تشکیل کمیته پالایش و بررسی سوالات، حضور و مشارکت همه مدیران و قضات، ارائه کلیه مستندات و نظرات راجع به موضوعات اختلافی باید جزو اولویتها باشد.
رئیس کمیسیون برنامهریزی آموزشی دادگستری کل استان با اشاره به موضوعات و مسائل طرح شده در جلسه، به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مأموریت داد با توجه به برنامههای عملیاتی و نیازهای متناسب استان، در برگزاری مؤثر جلسات اقدامات لازم را به عمل آورد.
در ابتدای این جلسه جعفر داراب خانی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز، گزارشی از تعداد نشستها و موضوعات طرح شده به همراه نظرات پیشنهادی برای اجرای اثربخش ارائه کرد.
در پایان این نشست از دبیران برتر نشستهای قضایی استان خانمها نوروزی و مهربان پورآذر و آقای حسینپور و سه نفر از قضات محاکم تجدیدنظر آقایان شهاب لهراسبی، رحمان رحمتی و صابر پورحیدر به دلیل همکاری در طراحی و تدوین سرفصلهای آموزشی سال ۱۴۰۴ تقدیر به عمل آمد.
نظر شما