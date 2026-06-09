ادعای ترامپ: ایران بالگرد پیشرفته آمریکا را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امرو سه شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ۲ خلبان در این حادثه دخیل بودند که هر دو سالم و بدون آسیب هستند. با این وجود، ایالات متحده باید به این حمله پاسخ دهد.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود گفت که ۲ سرنشین بالگردی که نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد در سلامت هستند.

روزنامه نیویورک تایمز هم ساعاتی پیش از سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که هنوز مشخص نشده این بالگرد سقوط کرده یا بر اثر آتش نیروهای ایرانی ساقط شده است.

ترامپ درباره اوضاع منطقه نیز گفته بود معتقدم که شرایط در منطقه آرام خواهد شد چرا که دو طرف بر سر آتش بس توافق کرده اند.

وی بدون اشاره به شکست های میدانی در جنگ با ایران مدعی شده بود که محاصره اقتصادی علیه ایران برای ما بهتر از گزینه نظامی است.