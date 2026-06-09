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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

ادعای ترامپ: ایران بالگرد پیشرفته آمریکا را سرنگون کرد

ادعای ترامپ: ایران بالگرد پیشرفته آمریکا را سرنگون کرد

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی ادعا کرد: ایران بالگرد پیشرفته آمریکا را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امرو سه شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.

ترامپ: ایران بالگرد پیشرفته آمریکا را سرنگون کرد

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: ۲ خلبان در این حادثه دخیل بودند که هر دو سالم و بدون آسیب هستند. با این وجود، ایالات متحده باید به این حمله پاسخ دهد.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود گفت که ۲ سرنشین بالگردی که نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد در سلامت هستند.

روزنامه نیویورک تایمز هم ساعاتی پیش از سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که هنوز مشخص نشده این بالگرد سقوط کرده یا بر اثر آتش نیروهای ایرانی ساقط شده است.

ترامپ درباره اوضاع منطقه نیز گفته بود معتقدم که شرایط در منطقه آرام خواهد شد چرا که دو طرف بر سر آتش بس توافق کرده اند.

وی بدون اشاره به شکست های میدانی در جنگ با ایران مدعی شده بود که محاصره اقتصادی علیه ایران برای ما بهتر از گزینه نظامی است.

کد مطلب 6855426

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 0
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      تنگه هرمز بخش سرزمینی ایران است و بالگرد آمریکا غلط کرده اومده به حریم کشور . اصلا نیروهای نظامی باید پدافند را پانصد کیلومتر دورتر آغاز کنند تا آنجایی که میشود از ورود دشمن به آسمان ایران جلوگیری شود
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
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      ایران گفته سقوط این بالگرد غیر عمدی بوده
    • IR ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 0
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      خدا خودتم سرنگون کنه ترامپ فاسد

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