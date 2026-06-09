به گزارش خبرنگار مهر، وهاب رحیمی، عصر سه شنبه در نخستین روز از مانور سراسری پایش آفت‌کش‌ها و نظارت قرنطینه‌ای ضمن بازدید از یک کلینیک قرنطینه‌ای، اظهار داشت: در این بازدید، روند فعالیت‌های تخصصی کلینیک و استانداردهای نظارتی در بخش قرنطینه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و بر لزوم رصد مستمر ورود و خروج محموله‌های گیاهی تأکید شد.

مانوری استراتژیک برای نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی

وی با اشاره به این اقدام جهادی افزود: این مانور که از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ خرداد در استان به صورت سراسری برگزار خواهد شد، گامی استراتژیک برای اعمال نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی در حوزه گیاه‌پزشکی محسوب می‌شود.

ساماندهی زنجیره توزیع آفت‌کش‌ها؛ اولویت اصلی مانور

رحیمی، ساماندهی زنجیره توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها را از اولویت‌های اصلی این مانور برشمرد و تأکید کرد: تیم‌های بازرسی با جدیت نسبت به شناسایی و توقیف آفت‌کش‌های غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ‌گذشته اقدام خواهند کرد تا از هرگونه سوءاستفاده یا احتکار در این حوزه جلوگیری شده و سلامت محصولات کشاورزی تضمین شود.

همکاری مشترک نهادهای نظارتی و انتظامی در اجرای مانور

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: این مانور با همکاری مشترک نهادهایی همچون مدیریت حراست، بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن اجرا می‌شود.

تقویت نظارت بر واحدهای قرنطینه‌ای و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی

وی بیان کرد: انتظار می‌رود با اجرای دقیق این طرح، نظارت بر واحدهای قرنطینه‌ای و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی بیش از پیش تقویت شده و گره‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع سموم کشاورزی به نفع بهره‌برداران این بخش گشوده شود.