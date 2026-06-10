به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل سالن استانداری سمنان به روند اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی کشور اشاره داشت و افزود: در چندین شرایطی ایجاد نوسان قیمت کالا، تامین مواد اولیه، حمل و نقل و غیره رخ می دهد.

وی با تاکید به اینکه عمده نگرانی و دغدغه مردم وضعیت قیمت ها و معیشت خانوار است، ادامه داد: رفع این موضوع نیازمند تقویت نظارت های کیفی، هدفمند و اثر بخش در بازار است.

استاندار سمنان تحقق آرامش اقتصادی را مستلزم هم افزایی و اقدام موثر همه دستگاه ها دانست و بیان کرد: برای پیشگیری از اختلال در بازار همه ارکان این عناصر باید در مسیر هماهنگ و منسجم گام بردارند.

کولیوند وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان را مطلوب خواند و توضیح داد: در اقلامی راهبردی نظیر گندم، روغن، برنج، شکر و غیره با انجام اقدامات مناسب روند تامین و توزیع مستمر در حال پیگیری است.

وی عبور از فشارها و تحولات در شرایط اقتصادی کشور را نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه خواند و افزود: اجرای درست برنامه های دولت برای حمایت از معیشت مردم در سطح استان مورد تاکید است.