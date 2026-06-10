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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ثبات بازار سمنان؛تأکید استاندار بر نظارت کیفی

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ثبات بازار سمنان؛تأکید استاندار بر نظارت کیفی

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در صیانت از حقوق مردم، هدف نهایی را ایجاد ثبات بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی دانست و از مطلوب بودن وضعیت تأمین اقلام اساسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل سالن استانداری سمنان به روند اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی کشور اشاره داشت و افزود: در چندین شرایطی ایجاد نوسان قیمت کالا، تامین مواد اولیه، حمل و نقل و غیره رخ می دهد.

وی با تاکید به اینکه عمده نگرانی و دغدغه مردم وضعیت قیمت ها و معیشت خانوار است، ادامه داد: رفع این موضوع نیازمند تقویت نظارت های کیفی، هدفمند و اثر بخش در بازار است.

استاندار سمنان تحقق آرامش اقتصادی را مستلزم هم افزایی و اقدام موثر همه دستگاه ها دانست و بیان کرد: برای پیشگیری از اختلال در بازار همه ارکان این عناصر باید در مسیر هماهنگ و منسجم گام بردارند.

کولیوند وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان را مطلوب خواند و توضیح داد: در اقلامی راهبردی نظیر گندم، روغن، برنج، شکر و غیره با انجام اقدامات مناسب روند تامین و توزیع مستمر در حال پیگیری است.

وی عبور از فشارها و تحولات در شرایط اقتصادی کشور را نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه خواند و افزود: اجرای درست برنامه های دولت برای حمایت از معیشت مردم در سطح استان مورد تاکید است.

کد مطلب 6855737

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