به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول بسیج رسانه کردستان که با حضور جمعی از مسئولان و فعالان رسانهای برگزار شد، اظهار کرد: آنچه عملکرد رییس بسیج رسانه استان را در دوران مسئولیت متمایز کرد، تنها برخورداری از تخصص رسانهای نبود، بلکه اخلاقمداری، روحیه همدلی و همراهی صادقانه با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در مقاطع مختلف از ویژگیهای برجسته وی به شمار میرفت.
دریایی با اشاره به اهمیت اخلاق حرفهای در عرصه روابط عمومی و رسانه، افزود: موفقیت در این حوزه بیش از هر چیز نیازمند تعامل سازنده، اعتمادسازی و ارتباط مؤثر با فعالان فرهنگی و رسانهای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل، گفت: به فضل الهی و با حضور آگاهانه و حماسی مردم، آیندهای روشن در پیش است و ملت ایران طعم شیرین پیروزی را خواهد چشید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تأکید بر جایگاه رسانهها در شرایط فعلی کشور، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایتگری دقیق، صحیح و مسئولانه از دستاوردها و اقدامات انجامشده نیاز داریم.
دریایی ادامه داد: در شرایط کنونی، امیدآفرینی و تقویت تابآوری اجتماعی از ضرورتهای اساسی جامعه است و رسانهها میتوانند با تولید محتوای اثرگذار و تبیین واقعیتها، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آغاز دورهای جدید از فعالیتهای رسانهای در مجموعه روابط عمومی سپاه، خاطرنشان کرد: انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، برنامههای تخصصی حوزه رسانه از جمله جشنواره ابوذر با قوت بیشتری دنبال شود تا زمینه معرفی توانمندیهای جبهه رسانهای انقلاب بیش از پیش فراهم شود.
در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای سجاد عرفانی، اصغر فلاح به عنوان رییس بسیج رسانه استان کردستان معرفی شد.
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