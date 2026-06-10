به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در حکمی، حجت الاسلام ابراهیم قاسم پور را به عنوان امام جمعه موقت سمنان منصوب کرد. متن حکم انتصاب قاسمپور به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام ابراهیم قاسمپور ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های خالصانه و مجدّانه جنابعالی در مدت تصدی ریاست دفتر اینجانب، نظر به تعهد، شایستگی‌های علمی، سوابق فرهنگی، توفیقات ارزشمند در عرصه جهاد تبیین و برخورداری از روحیه انقلابی و بصیرت دینی، بدین‌وسیله به عنوان «امام جمعه موقت سمنان» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و در ظل عنایات حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه، در راستای اقامه هرچه باشکوه‌تر فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه، ترویج و تعمیق معارف نورانی اسلام و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و امامین انقلاب و تبیین منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظلّه العالی)، تقویت همدلی، انسجام و وحدت در میان اقشار مختلف جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند جوانان مؤمن، انقلابی و فرهیخته در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای سرمایه اجتماعی و نیز انعکاس و پیگیری مطالبات، دغدغه‌ها و انتظارات بحق مردم شریف شهرستان و استان سمنان، منشأ آثار و خدمات ارزشمند باشید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه حضرت حق مسئلت می‌کنم.