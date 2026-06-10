به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم اظهار کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۲۳ طرح تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی در نقاط مختلف استان قزوین به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و آورده بخش خصوصی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: این پروژه‌ها شامل ۱۹ طرح در حوزه آب، خاک و امور زیربنایی، یک طرح در بخش تولیدات باغی و گلخانه‌ای، یک طرح در حوزه تولیدات دامی و دو طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۸۶۸ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

حریری‌مقدم با اشاره به برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی در استان قزوین خاطرنشان کرد: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی در شهرستان‌های مختلف، برپایی میز خدمت در نماز جمعه و برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این هفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت بهره‌برداران و روستاییان استان خواهد داشت.