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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

قیمت نفت برنت به ۹۱ دلار سقوط کرد

قیمت نفت برنت به ۹۱ دلار سقوط کرد

بر اساس اطلاعات موجود در سایت اویل پرایس، قیمت هر بشکه نفت برنت برای قرارداد آگوست ۲۰۲۶ با کاهش ۰٫۱۷ درصدی به ۹۱٫۳۶ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعات موجود در سایت اویل پرایس، در ساعت ۰۱:۵۰ بامداد به وقت مرکزی آمریکا (۱۰ ژوئن ۲۰۲۶)، قیمت هر بشکه نفت برنت برای قرارداد آگوست ۲۰۲۶ با کاهش ۰٫۱۷ درصدی به ۹۱٫۳۶ دلار رسید.

بر اساس نمودار منتشرشده، روند قیمت نفت برنت از اوایل ژوئن نزولی بوده و پس از نوساناتی در محدوده ۹۰ تا ۹۷٫۵ دلار، اکنون به کانال ۹۱ دلاری وارد شده است. تحلیلگران کاهش اخیر را به نگرانی‌ها از رشد اقتصادی و تقاضای جهانی نفت نسبت می‌دهند. بالاترین سطح ثبت‌شده در این بازه حدود ۱۰۰ دلار و پایین‌ترین سطح نزدیک ۸۷٫۵ دلار بوده است.

کد مطلب 6855933
طیبه بیات

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