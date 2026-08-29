انجام عملیاتی در نزدیکی پایگاه نظامی اسرائیلی در دره اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیاتی در نزدیکی یک پایگاه نظامی این رژیم در دره اردن در کرانه باختری خبر دادند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی از تلاش برای انجام عملیات زیرگیری در نزدیکی پایگاه نظامی آموزشی در منطقه دره اردن در کرانه باختری خبر داد.

بنا بر اعلام این رسانه عبری این حادثه تلفاتی در پی نداشته است.

این رسانه عبری گزارش داد که ارتش این رژیم منطقه را بسته است.

برخی منابع به الجزیره گفتند: فردی که در ارتباط با این حادثه تحت بازجویی است، یک عرب با تابعیت اسرائیلی است، در حالی که جزئیات این حادثه هنوز مشخص نیست.