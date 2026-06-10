دستگیری سارقان اماکن خصوصی در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان پارس آباد، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای ۲نفر سارق در رابطه با سرقت به وقوع پیوسته شناسایی؛ که پس از هماهنگی قضایی، سارقین طی یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران آگاهی در یکی از روستاهای پارس آباد دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد گفت: سارقین در بازجویی های پلیس به ارتکاب سرقت اعتراف و ارزش اموال مسروقه کشف شده ۴۰میلیارد ریال برآورد شده است.

محمودی تصریح کرد: سارقین پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.