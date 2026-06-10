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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

برگزاری جشنواره غذا با محوریت توانمندسازی معلولان در یاسوج

برگزاری جشنواره غذا با محوریت توانمندسازی معلولان در یاسوج

یاسوج-مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جشنواره غذای محلی در یاسوج، این رویداد را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت و اشتغال‌زایی آنان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهران کشاورز صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره غذا در یاسوج اظهار کرد: در این جشنواره، آشپزی سنتی و محلی استان شامل غذاهایی مانند پلو کُنی و دم‌پخت گوشت توسط شرکت‌کنندگان دارای معلولیت ارائه شد.

وی با اشاره به روند برگزاری این رقابت‌ها افزود: این مرحله از مسابقات در سه مرحله طراحی شده که در مرحله استانی، از میان ۱۴ شرکت‌کننده، سه نفر برگزیده و به مرحله منطقه‌ای راه پیدا می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مرحله منطقه‌ای در تاریخ ۲۵ خردادماه در استان فارس و با حضور استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود که از هر استان سه نفر، در مجموع ۱۲ نفر در این رقابت حضور دارند و در نهایت از بین شرکت‌کنندگان مرحله منطقه‌ای، سه نفر به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره‌ها را معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مهارت‌های افراد دارای معلولیت عنوان کرد و گفت: تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس این عزیزان از دیگر اهداف مهم این برنامه‌هاست.

کشاورز همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی بهزیستی افزود: در نهایت هدف اصلی ما ایجاد زمینه اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت است و در این مسیر، برای افرادی که به مراحل بالاتر راه پیدا کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم امسال بهزیستی استان، راه‌اندازی یک مؤسسه آموزش و مهارت‌آموزی ویژه افراد دارای معلولیت است تا این آموزش‌ها در نهایت به اشتغال پایدار آنان در سطح استان منجر شود.

کد مطلب 6856007

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