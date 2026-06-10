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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

افتتاح ۲۵ طرح‌ کشاورزی با ۲۵۴۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری در زنجان

افتتاح ۲۵ طرح‌ کشاورزی با ۲۵۴۶ میلیارد ریال سرمایه گذاری در زنجان

زنجان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: ۲۵ طرح کشاورزی در حوزه‌های مختلف با بیش از ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری طی هفته جهاد کشاورزی در استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی با اشاره به افتتاح ۲۵ طرح کشاورزی در حوزه‌های مختلف با بیش از ۲ هزار و ۵۴۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری طی هفته جهاد کشاورزی در زنجان، افزود: با افتتاح این طرح ها برای یک هزار و ۵۵ نفر به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی می شود.

وی شعار محوری این هفته را «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی»، عنوان و اظهار کرد: دستیابی به خودکفایی پایدار در محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور، نیازمند رویکردی نوآورانه و عزمی جهادی است و این مهم با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، نوسازی زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش محقق خواهد شد.

کرامتی تاکید کرد: استان زنجان با داشتن ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه کشاورزی، آماده نقش‌آفرینی موثر در تامین امنیت غذایی کشور است و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تمام توان، پشتیبان تولیدکنندگان، بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران این بخش خواهد بود.

وی با اشاره به طرح های آماده افتتاح این بخش در هفته جهاد کشاورزی یادآور شد: از مجموع این طرح‌ها، ۲۰ طرح مربوط به حوزه آب و خاک است که شامل اجرای هشت طرح سیستم‌های نوین آبیاری در سطح بیش از ۲۴۵ هکتار، احداث پنج طرح کانال آبیاری به طول هفت هزار و ۵۰۰ متر، اجرای سه طرح بازسازی و نوسازی قنات به طول یک هزار و ۲۰۰ متر و چهار طرح انتقال آب با لوله به طول بیش از هفت هزار و ۹۵۰ متر است.

کرامتی اظهار کرد: برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از ۴۷۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: در بخش تولیدات دامی نیز ۲ طرح شامل واحد پرورش پولت تخم‌گذار با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه و واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت ۲۰۰ راس با بیش از یک هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در بخش شیلات و آبزیان نیز یک طرح با ظرفیت تولید ۴۰ تن در سال و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

کرامتی در ادامه به طرح‌های حوزه تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: ۲ طرح شامل توسعه روستا بازار به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع و احداث سیلوی فلزی با ظرفیت پنج هزار تن با اعتباری بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال نیز در این هفته افتتاح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مؤثر در توسعه بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان زنجان خواهد بود.

کرامتی هفته جهاد کشاورزی را فرصتی مغتنم برای گرامیداشت مجاهدت‌های بی‌دریغ حافظان امنیت غذایی و پیشگامان توسعه پایدار در کشور دانست و گفت: این تلاش ها همواره مایه عزت و سربلندی ایران اسلامی بوده است.

کد مطلب 6856042

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