مهلت بیمه برنج در گیلان تا ۳۱ خرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در این بخش است.

وی ضمن تأکید بر تأثیر بیمه محصولات بر وضعیت اقتصادی کشاورزان گفت: کشاورزی همواره با خطراتی اعم از خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ، آفات و ... مواجه است که بیمه با جبران بخشی از خسارات، از کاهش شدید درآمد و ریسک درآمدی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: بیمه محصولات سبب اطمینان کشاورزان جهت سرمایه‌ گذاری می‌شود و همین مسئله منجر به بهره‌ وری بیشتر خواهد بود.

محمدی به سایر مزایای بیمه محصولات کشاورزی اشاره و عنوان کرد: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه می‌کنند، توسط بانک‌ها و صندوق بیمه مورد اعتماد بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی هستند.

وی افزود: در صورت وقوع هرگونه حوادث طبیعی، کشاورزانی که فاقد بیمه هستند با ضرر و زیان‌های سنگینی مواجه خواهند شد و ممکن است ادامه فعالیت برای آنان میسر نشود، در حالی که بیمه باعث جبران خسارات، تداوم فعالیت و پایداری تولید خواهد شد.

مهلت خرید بیمه‌نامه برنج تا ۳۱ خرداد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مهلت خرید بیمه‌نامه برنج تا ۳۱ خرداد خبر داد و گفت: بیمه شامل سایر محصولات کشاورزی اعم از دامی، شیلات، زنبور عسل و ... می‌شود.

محمدی اضافه کرد: در سال زراعی جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۵۰۰ کشاورز در بخش‌های مختلف اعم از دام، طیور، آبزیان و باغی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کرده‌اند؛ همچنین یک هزار و ۲۳۰ شالیکار، ۱۲ هزار هکتار از مزارع خود را بیمه کرده‌اند.

وی به وجود مشوق‌های تخفیف و تقسیط بیمه اشاره و عنوان کرد: تخفیف عدم دریافت خسارت تا سقف ۴۰ درصد، آزمون خاک، طرح تجهیز و یکپارچه اراضی و شالیزارها به‌ویژه برای کشاورزان نمونه و خانواده‌های معظم شهدا و طرح جهش تولید در شالیزارها تا ۴۰ درصد از جمله این موارد محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: هر قدر پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر باشد، تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشاورزان و بخش کشاورزی بیشتر خواهد بود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، طرح بیمه فراگیر شامل گندم، جو، برنج، گوشت سفید بدون دریافت حق بیمه تأکید شده است که تاکنون اجرای این طرح برای گندم آغاز گردید.