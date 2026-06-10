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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

مهلت بیمه برنج در گیلان تا ۳۱ خرداد تمدید شد

مهلت بیمه برنج در گیلان تا ۳۱ خرداد تمدید شد

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشاورزان تا ۳۱ خرداد ماه فرصت دارند مزارع برنج خود را بیمه کنند، گفت: تاکنون ۱۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان بیمه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیمه محصولات کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در این بخش است.

وی ضمن تأکید بر تأثیر بیمه محصولات بر وضعیت اقتصادی کشاورزان گفت: کشاورزی همواره با خطراتی اعم از خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ، آفات و ... مواجه است که بیمه با جبران بخشی از خسارات، از کاهش شدید درآمد و ریسک درآمدی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: بیمه محصولات سبب اطمینان کشاورزان جهت سرمایه‌ گذاری می‌شود و همین مسئله منجر به بهره‌ وری بیشتر خواهد بود.

محمدی به سایر مزایای بیمه محصولات کشاورزی اشاره و عنوان کرد: کشاورزانی که محصولات خود را بیمه می‌کنند، توسط بانک‌ها و صندوق بیمه مورد اعتماد بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی هستند.

وی افزود: در صورت وقوع هرگونه حوادث طبیعی، کشاورزانی که فاقد بیمه هستند با ضرر و زیان‌های سنگینی مواجه خواهند شد و ممکن است ادامه فعالیت برای آنان میسر نشود، در حالی که بیمه باعث جبران خسارات، تداوم فعالیت و پایداری تولید خواهد شد.

مهلت خرید بیمه‌نامه برنج تا ۳۱ خرداد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از مهلت خرید بیمه‌نامه برنج تا ۳۱ خرداد خبر داد و گفت: بیمه شامل سایر محصولات کشاورزی اعم از دامی، شیلات، زنبور عسل و ... می‌شود.

محمدی اضافه کرد: در سال زراعی جاری تاکنون ۳۶ هزار و ۵۰۰ کشاورز در بخش‌های مختلف اعم از دام، طیور، آبزیان و باغی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کرده‌اند؛ همچنین یک هزار و ۲۳۰ شالیکار، ۱۲ هزار هکتار از مزارع خود را بیمه کرده‌اند.

وی به وجود مشوق‌های تخفیف و تقسیط بیمه اشاره و عنوان کرد: تخفیف عدم دریافت خسارت تا سقف ۴۰ درصد، آزمون خاک، طرح تجهیز و یکپارچه اراضی و شالیزارها به‌ویژه برای کشاورزان نمونه و خانواده‌های معظم شهدا و طرح جهش تولید در شالیزارها تا ۴۰ درصد از جمله این موارد محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: هر قدر پوشش بیمه‌ای گسترده‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر باشد، تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشاورزان و بخش کشاورزی بیشتر خواهد بود.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: طبق بند ۳ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، طرح بیمه فراگیر شامل گندم، جو، برنج، گوشت سفید بدون دریافت حق بیمه تأکید شده است که تاکنون اجرای این طرح برای گندم آغاز گردید.

کد مطلب 6856052

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