152 هزار هکتار از اراضی شالیکاری استان گیلان بیمه شدند

ولی الله آزادپیما در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: امسال بالغ بر 170 هزار نفراز کشاورزان، اراضی شالیزاری خود را در برابر خسارتهای ناشی از خشکسالی، سیل، سرما، باران، زلزله، تگرگ و طوفان بیمه کردند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت حق بیمه برای هر هکتار شالیزار در سطح استان، خاطرنشان کرد: بهای پرداخت حق بیمه در مناطق کم خطر 120 هزار ریال، پرخطر 178هزار ریال و بسیار پرخطر 428 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

آزاد پیما با بیان اینکه کشاورزانی مشمول دریافت غرامت خشکسالی می شوند که زمینهای خود را کشت کرده باشند، افزود: کسانی که امکان کشت برنج برای آنان فراهم نشده می توانند تا 15خردادماه جاری نسبت به دریافت قبض پرداخت بیمه خود اقدام کنند.

مدیرگروه صندوق بیمه محصولات کشاورزی درادامه با بیان اینکه 34 نوع محصول در گیلان تحت پوشش این صندوق است، افزود: برنج، گندم، جو، کلزا، سویا، ذرت علوفه ای، آبزیان گرم آبی، سردآبی، طرحهای جنگداری، منابع طبیعی، مرتعداری، دامهای سبک، سنگین، گاو میش، بوقلمون، زنبورعسل، کرم ابریشم و طرحهای آبخیزداری از جمله این موارد است.

وی، عمر صندوق بیمه محصولات کشاورزی را در ایران 23 سال عنوان کرد و گفت: عمر بیمه محصولات کشاورزی در گیلان حدود 18 سال بوده و اولین محصولی که تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت برنج بود.

آزاد پیما از تحت پوشش قرار دادن محصولاتی همچون کیوی، فندق، بادام زمینی و صیفی در آینده نزدیک در گیلان خبر داد و افزود: تحت پوشش بیمه قرار دادن محصولات کشاورزی از سیاستهای دولت به ویژه وزارت جهاد کشاوررزی است.

وی در خصوص دریافت و پرداخت حق بیمه کشاورزان نیز یادآور شد: برای تعادل نسبت حق بیمه هایی که از کشاورزان گرفته و نسبتی که به کشاورزان پرداخت می شود، سیاستهای تشویقی در دستور کار بیمه قرار گرفته است.