توقیف ۱۹۴ خودروی متخلف در طرح «آرامش» پلیس در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و افزایش نظم ترافیکی در سطح شهر، طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن با عنوان «آرامش» توسط یگان‌های انتظامی اجرا شد.

وی افزود: مأموران یگان امداد در نقاط مختلف شهری و اماکن تفریحی اقدام به کنترل و بررسی خودروهای عبوری کردند که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی وسیله نقلیه متخلف شناسایی شد.

فرمانده انتظامی بویراحمد بیان کرد: بر اساس استعلام‌های انجام‌شده از سامانه‌های پلیسی، ۱۹۴ دستگاه خودرو به دلایلی همچون داشتن حکم قضایی، بدهی و خلافی‌های پرداخت‌نشده، تغییرات غیرمجاز در وضعیت فنی از جمله تغییر ارتفاع، ایجاد آلودگی صوتی، نصب اگزوزهای غیر استاندارد و همچنین نداشتن مدارک قانونی، توقیف شدند.

وی اضافه کرد: این خودروها مطابق مواد قانونی مربوط به رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، به پارکینگ منتقل و پرونده آن‌ها برای طی مراحل قانونی تشکیل شده است.