بیش از ۱۶۰ هزار تخلف سرعت در محورهای آذربایجان ‌غربی ثبت شد

بهزاد حسن زاده در گفتگو با خبرنگاررمهر با اشاره به این که بخش عمده تخلفات مربوط به سرعت‌های غیرمجاز و پرخطر بوده است اظهار کرد: در اردیبهشت‌ ماه سال جاری بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۵ هزار مورد رویت پلاک توسط سامانه‌های هوشمند ثبت شده که از این تعداد ۱۶۰ هزار و ۷۸۱ مورد تخلف سرعت در محورهای مواصلاتی استان شناسایی شده است.

وی افزود: بررسی اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد ۱۵۹ هزار و ۷۶۴ مورد از تخلفات ثبت‌شده مربوط به رانندگانی بوده که بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از سرعت مجاز در محورهای استان تردد کرده‌اند که این موضوع بیانگر سهم بالای تخلفات پرخطر در جاده‌های آذربایجان‌غربی است.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی‌ با تاکید بر نقش سرعت غیرمجاز در وقوع تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: سرعت غیرمجاز و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی از مهم‌ترین عوامل بروز سوانح رانندگی به شمار می‌رود و رعایت سرعت مطمئنه می‌تواند نقش موثری در کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات داشته باشد.

حسن زاده با اشاره به نوع وسایل نقلیه دارای تخلف گفت: خودروهای شخصی با ثبت ۱۵۷ هزار و ۱۹۸ تخلف بیشترین سهم را در میان وسایل نقلیه متخلف به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن ناوگان باری، سواری‌های عمومی و اتوبوس‌ ها قرار دارند.

وی افزود: اطلاعات سامانه‌های هوشمند نشان می‌دهد محورهای ارومیه ـ مهاباد، مهاباد ـ ارومیه، ارومیه ـ سرو، ارومیه ـ سلماس، سلماس ـ ارومیه، مهاباد ـ میاندوآب، ارومیه ـ تبریز و تبریز ـ ارومیه در زمره محورهای دارای بیشترین میزان تخلفات سرعت در استان قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی‌ ادامه داد: در میان محورهای مورد بررسی، محور خوی ـ سلماس در محدوده قبل از گمرک سلماس با ثبت بیشترین درصد تخلف سرعت، یکی از نقاط نیازمند توجه ویژه رانندگان در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.