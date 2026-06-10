به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش اکبری صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانهها در کاهش سوانح رانندگی گفت: رسانهها به عنوان بازوان توانمند فرهنگسازی و آگاهیبخشی، نقش بسیار مهمی در ارتقای ایمنی تردد، اصلاح رفتارهای ترافیکی و کاهش تلفات جادهای دارند.
وی تصادفات رانندگی را یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و افزود: سالانه خسارتهای سنگین جانی، مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات به خانوادهها و جامعه تحمیل میشود که بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از خطاهای انسانی است.
فرمانده پلیس راه شمال استان فارس افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، عدم توجه به جلو، خستگی و خوابآلودگی از مهمترین تخلفاتی هستند که بیشترین سهم را در وقوع تصادفات فوتی و جرحی در محورهای استان دارند.
رسانهها در خط مقدم فرهنگسازی ترافیکی
سرهنگ اکبری با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در کاهش تصادفات گفت: پلیس راه در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی، آموزش و فرهنگسازی را مؤثرترین راهکار برای کاهش حوادث رانندگی میداند و در این مسیر همراهی رسانهها بسیار تعیینکننده است.
وی افزود: انتشار هشدارهای ایمنی، معرفی نقاط حادثهخیز، بازتاب علل وقوع تصادفات و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی میتواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و کاهش تخلفات رانندگی داشته باشد.
فرمانده پلیس راه شمال فارس با دعوت از خبرنگاران برای حضور میدانی در محورهای مواصلاتی اظهار کرد: مشاهده مستقیم صحنههای تصادف و انعکاس واقعیتهای موجود در جادهها میتواند تأثیر بیشتری در آگاهیبخشی عمومی داشته باشد و از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.
برخورد با خودروهای شوتی از خطوط قرمز پلیس است
سرهنگ اکبری در ادامه با اشاره به برخورد پلیس با رانندگان پرخطر گفت: برخورد با خودروهای شوتی و فاقد پلاک از اولویتها و خطوط قرمز پلیس در استان فارس است و این خودروها به دلیل ایجاد خطر برای سایر کاربران جادهای با قاطعیت توقیف و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی افزود: بسیاری از حوادث مرگبار جادهای ناشی از رفتارهای پرخطر رانندگان این خودروهاست و پلیس با تمام توان در مسیر مقابله با این پدیده فعالیت میکند.
فرمانده پلیس راه شمال فارس از اجرای طرحهای تعاملی با استانهای همجوار خبر داد و گفت: در محورهای مرزی استان به ویژه مسیر نورآباد به سمت یاسوج، با همکاری پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد طرحهای مشترک کنترل ترافیک و برخورد با تخلفات اجرا شده است.
وی افزود: در قالب این طرحها چندین تیم عملیاتی در محورهای مشترک مستقر شدهاند تا نسبت به کنترل تخلفات حادثهساز، توقیف خودروهای متخلف و ارتقای ایمنی تردد اقدام کنند.
سرهنگ اکبری با بیان اینکه امکان استقرار محسوس پلیس در همه مسیرها وجود ندارد، گفت: گشتهای نامحسوس پلیس راه در تمامی محورهای اصلی، فرعی و حتی روستایی استان فعال هستند و رانندگان نباید تصور کنند در مسیرهای کمتردد از نظارت پلیس خارج خواهند بود.
فرمانده پلیس راه شمال فارس تصریح کرد: این گشتها بهویژه در نقاطی که احتمال بروز تخلفات حادثهساز بیشتر است، حضور مستمر دارند و با متخلفان برخورد میکنند.
۶۰ درصد تصادفات فارس رخبهرخ است
فرمانده پلیس راه شمال استان فارس با اشاره به وضعیت راههای استان گفت: بخش زیادی از محورهای فرعی و روستایی استان دوطرفه و فاقد جداکننده فیزیکی هستند و همین موضوع موجب شده تصادفات رخبهرخ سهم بالایی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: براساس بررسیهای انجام شده، حدود ۶۰ درصد تصادفات جادهای استان از نوع رخبهرخ است که عمدتاً به دلیل سبقت غیرمجاز و تجاوز به چپ رخ میدهد.
سرهنگ اکبری ادامه داد: در این نوع تصادفات به دلیل حرکت دو وسیله نقلیه با سرعت بالا در جهت مخالف، شدت برخورد بسیار زیاد بوده و معمولاً منجر به فوت یا جراحات سنگین میشود.
وی مهمترین علت وقوع تصادفات در محورهای استان را عدم توجه به جلو عنوان کرد و گفت: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، خستگی و خوابآلودگی همچنان از مهمترین عوامل ایجاد این نوع حوادث هستند.
فرمانده پلیس راه شمال فارس افزود: بسیاری از رانندگان تصور میکنند چند ثانیه بیتوجهی تأثیری در رانندگی ندارد، در حالی که همین چند ثانیه میتواند منجر به وقوع حادثهای مرگبار شود.
عدم توجه به جلو همچنان عامل اصلی تصادفات
سرهنگ اکبری با اشاره به آمار وسایل نقلیه درگیر در تصادفات استان اظهار کرد: حدود ۶۹ درصد تصادفات جادهای مربوط به خودروهای سواری است.
وی ادامه داد: موتورسیکلتها حدود ۸ درصد، ناوگان حملونقل عمومی مسافربری حدود ۷ درصد و کامیونها حدود ۲ درصد از تصادفات ثبت شده را به خود اختصاص دادهاند.
فرمانده پلیس راه شمال فارس افزود: بخش عمده تصادفات موتورسیکلتها در محورهای روستایی و فرعی رخ میدهد و ورود ناگهانی موتورسواران از راههای خاکی به جادههای آسفالته از عوامل مهم وقوع این حوادث است.
سرهنگ اکبری با اشاره به همکاری پلیس راه با اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: شناسایی و اصلاح نقاط حادثهخیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و در مواردی که امکان اصلاح کوتاهمدت وجود داشته باشد، اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام میشود.
وی افزود: کارشناسان پلیس راه به همراه مسئولان راهداری به صورت میدانی نقاط پرتصادف را بررسی میکنند تا با اصلاح هندسی، نصب علائم و اجرای اقدامات ایمنی از وقوع حوادث جلوگیری شود.
هدف پلیس؛ کاهش جانباختگان جادهای
فرمانده پلیس راه شمال استان فارس در پایان تأکید کرد: هدف اصلی پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه حفظ جان مردم و کاهش آمار جانباختگان جادهای است و تحقق این هدف نیازمند همکاری مردم، رسانهها و تمامی دستگاههای مسئول در حوزه ایمنی راههاست.
وی گفت: اگر بتوانیم با فرهنگسازی و رعایت قوانین حتی جان یک نفر را از خطر نجات دهیم، به بخش مهمی از مأموریت خود دست یافتهایم.
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