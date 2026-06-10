بهروز خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و فردا شاهد برگزاری اولین رویداد توسعه اقتصاد محلی با تأکید بر صنایع خلاق و صنایع دستی خواهیم بود.

وی افزود: همزمان با این رویداد، یک نمایشگاه تخصصی صنایع خلاق و صنایع دستی نیز برپا می‌شود.محور اصلی این رویداد، ایجاد ارزش افزوده و توسعه کسب‌وکارهای خلاق با بهره‌گیری از آموزش‌ها و توانمندسازی در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: در این زمینه، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را خواهیم داشت و سال گذشته حدود چهار همت تسهیلات در اختیار این کسب‌وکارها قرار دادیم و امسال نیز، بیش از پنج و نیم همت برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خلاق و نوین و همچنین حوزه صنایع دستی تخصیص خواهیم داد تا از این فعالیت‌ها حمایت شود.

خلیلی بیان کرد: نکته مهم دیگری که در این رویداد دنبال می‌کنیم، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های خلاق ملی به‌عنوان الگو در راستای آموزش و توانمندسازی پتانسیل‌های استان خودمان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: از امسال سعی خواهیم کرد این رویداد را با نام اردبیل ثبت کنیم و در سال‌های بعد نیز با کیفیت و عملکرد بهتر آن را ادامه دهیم تا صنایع خلاق را به‌عنوان یکی از صنایع پرارزش و اشتغال‌زای پایدار، به‌ویژه برای بانوان و فارغ‌التحصیلان، در دستور کار دولت قرار دهیم.

وی افزود: در حال حاضر، سهم ارزش افزوده بخش‌های مختلف استان در بخش کشاورزی ۱۸ درصد، صنعت و معدن ۳۳ درصد، و گردشگری و خدمات بیش از ۴۹ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهند. این ارقام نشان‌دهنده عدم تعادل در سهم ارزش افزوده بخش‌هاست و ضرورت استفاده از علوم، تکنولوژی و دانش در تولیدات و خدمات را آشکار می‌کند.

خلیلی تاکید کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد اقتصادها متکی به اقتصاد دانش‌محور و صنایع خلاق است، اما کشور ما هنوز به استانداردهای جهانی یا حتی میانگین آن نرسیده است. این امر نیازمند توجه بیشتر به تربیت نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌ها و تجهیزات مدرن است تا بتوانیم در پتانسیل‌های موجود، ارزش افزوده ایجاد کنیم.